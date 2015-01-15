Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Основной дописувач гілки так хоче за кордон, так спішить, що навіть посилання на матеріал у москалів не може якісно скопіювати.
Для мене - велика шана бути "основним дописувачем гілки". Виявляється, п.Акурт високо цінить мої скромні намагання)))) Мені приємно, що такий знаний ріелтор звернув увагу на мої старання і поступився мені пальмою першості.
Щоб нормально жити за кордоном - треба знати місцеву мову і бути громадянином держави проживання.
До речі, пан Акурт сам колись писав це.
akurt написав:1. Влаштуватися на роботу та отримувати пристойний заробіток. То найважче. Головне, що вам буде заважати - незнання мови. "Без мови - ви німі" (із виступу ректора одного із національних університетів перед студенами). Киньте всі сили на вивченя англійської мови, особливо дітей. Порада: ніяких репетиторів. Мова - то колективне. Мої сини вчили мову англійську 3 рази на день в "English Club". Ефективно, дешево, успішно. 2. Мати власні накопичення, які вам дозволяють безбідно існувати. 3. Вигідно оженитися/вийти заміж. 4. Мати в Україні таку справу, яка вам дозволяє отримувати прибуток дистанційно, без вашої участі. 5. Працювати - живучі за кордоном - дистанційно - отримувати гроші, наприклад, працюючи "тестером" не менше 1000 доларів на місяць. Чутки про невиданно високі заробітки за кордоном перебільшені: наприклад, у Франції - зарплата за рік у 14 000 ойро є пристойною і середньою, в Австрії звичайна людина отримує 1200-1500 ойро на місяць). 6. Володіти вмінням навчати якійсь справі інших людей за допомогю Skype - наприклад, мої приятелі заробляють до 50 долярів на годину. 7. Займатися інвестиціями в акції американських компаній. 8. Отримувати прибуток із депозитів (неможливо в Європі та в США - відсоткова ставка до 0,75 річних), В Туреччині відсоткові ставки по депозитах: валюта - до 4,5 відсотка річних, турецька ліра - до 25 відсотків річних (влітку були відсоткові ставки до 28% річних, хто не встиг - той (цитата) "опіздав"). 9. Здавати житло в Україні, а самому жити за кордоном. Достатньо мати та здавати 2 (дві) квартири. 10. Не брати важкого у руки та дурного - у голову та жити в Україні.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
У Стамбулі стоїть занедбаний православний храм, збудований у ХІХ ст. на пожертви українців. У першій половині минулого століття в храмі служив й ур** Львівщини архімандрит Серафим Палайда. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів директор Міжнародного інституту афонської спадщини (МІАС) Сергій Шумило, передає Духовна велич Львова. Він написав, що «у центрі Стамбула стоїть в занедбаному стані Іллінський храм, колись збудований на пожертви українців», і додав фотографії, які йому вдалось зробити. У Стамбулі гине занедбаний український храм (фото) «Так виглядає нині в Стамбулі храм Афонського подвір’я Іллінського скиту, заснованого великим українцем прп. Паїсієм Величковським. Тривалий час Іллінський скит іменувався «малоросійським», оскільки там переважно проживали вихідці з українських земель. Іллінський храм при подвір’ї у Стамбулі збудував в ХІХ ст. ур** Київської губернії прп. Гавриїл Афонський і Одеський чудотворець, ігумен Іллінського скиту. Після подій 1917 р. у приміщеннях Іллінського подвір’я у Стамбулі до початку 1920 р. розміщувалося кілька тисяч біженців, які втекли від більшовиків з України і Криму. У 1930 – 50-ті рр. тут настоятелем служив архімандрит Серафим Палайда (1895 – 1955), ур** села Сулимів з під Жовкви на Львівщині. Нині храм не діє, закритий, в занедбаному й жалюгідному стані», – розповів Сергій Шумило. ...
Ви не одноразово згадували про різну культурні проукраїнські заходи в Туреччині й Ваші контакти з людьми які можуть мати вплив на схожі проблеми. Пропоную привернути увагу до цього питання й при можливості донести цю інформацію потрібним людям. Дрібничка але можливо чимось й допоможе комусь. Дякую.
ST_11 написав:Пропоную привернути увагу до цього питання й при можливості донести цю інформацію потрібним людям. Дрібничка але можливо чимось й допоможе комусь. Дякую.
Дякую Вам,все по темі нерухи за кордоном,як для себе! Це не дрібничка,це скрєпи,бо Ісус Йосипович любить нас всіх разом. Анкара готова отправить войска в поддержку Правительства национального согласия Ливии, если то обратиться с соответствующей просьбой https://www.dsnews.ua/world/erdogan-got ... 2019162000
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Чет 12 гру, 2019 14:10, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Не читайте советских газет перед обедом. В Стамбуле работает наше Консульство с очень хорошим персоналом, они отслеживают все, что связано с Украиной. Вот недавно добились того, что на мавзолее Роксоланы написали, что она украинка. Вот вы и не знаете, а в 1930 году в Стамбуле агентами НКВД отравили всех членов правительства УНР: на днях украинская диаспора проведала могилы, В Анталии работает Консульство и уже увеличили персонал. И консул и вице-консул всегда присутствуют на Богослужениях в расположенной прямо в центре Анталии церкви ПЦУ. Кстати, предыдущий настоятель храма в Анталии сейчас глава миссии Вселенского патриарха в Киеве - в Андреевской церкви. Так что волноваться нечего: здесь люди очень активно работают. Кстати, 13 и 15 декабря в Анталии будут праздничные концерты в честь Святого Николая. Тут россияне на коленях стоят выпрашивают пригласительные. akurt, конечно, принимает участие в этих мероприятиях, а как же...
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt написав:Не читайте советских газет перед обедом. В Стамбуле работает наше Консульство с очень хорошим персоналом, они отслеживают все, что связано с Украиной. Вот недавно добились того, что на мавзолее Роксоланы написали, что она украинка. Вот вы и не знаете, а в 1930 году в Стамбуле агентами НКВД отравили всех членов правительства УНР: на днях украинская диаспора проведала могилы, В Анталии работает Консульство и уже увеличили персонал. И консул и вице-консул всегда присутствуют на Богослужениях в расположенной прямо в центре Анталии церкви ПЦУ. Кстати, предыдущий настоятель храма в Анталии сейчас глава миссии Вселенского патриарха в Киеве - в Андреевской церкви. Так что волноваться нечего: здесь люди очень активно работают. Кстати, 13 и 15 декабря в Анталии будут праздничные концерты в честь Святого Николая. Тут россияне на коленях стоят выпрашивают пригласительные. akurt, конечно, принимает участие в этих мероприятиях, а как же...
совковые газеты вредны на ночь. akurt как истинный христианин помогает братьям.У Славы в консульстве много предновогодней работы,персонал действительно увеличили на двух женщин.Я еще подарок выслал другу в Анталию через них,а то адрес потерял
Витька,извинись,я всё прощу http://memesmix.net/meme/wvsdd6