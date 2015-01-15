akurt написав:

1. Влаштуватися на роботу та отримувати пристойний заробіток. То найважче. Головне, що вам буде заважати - незнання мови. "Без мови - ви німі" (із виступу ректора одного із національних університетів перед студенами). Киньте всі сили на вивченя англійської мови, особливо дітей. Порада: ніяких репетиторів. Мова - то колективне. Мої сини вчили мову англійську 3 рази на день в "English Club". Ефективно, дешево, успішно.[Ремарка: якщо ви виконаєте хоч один із пунктів нижче, то вам пункт 1 не знадобиться. For example: 1) панживе в тій країні, мови якої він не знає - в нього навіть клавіатура не мє розкладки тієї країни, де він живе - але ж існує в якості "Гинеколога женских душ" (три слова з його власної сторінки). 2. панне знає мови країни тимчасового проживання, тому що тутпрацює. 3) панНЕ ПОМІТИВ (!!!) першу і головну фразу пункту 1, зосередившись на необхідному, але недостатньому, від першої фрази. Тому й все погано.]2. Мати власні накопичення, які вам дозволяють безбідно існувати.[Ремарка: на цей пункт треба звернути увагу всім - словами Шеченка "і мертвим, і живим" - навіть якщо вам зараз 22, закінчили магістратуру, або 40 - ніби-то чогось добилися в житті та не голодуєте - зверніть увагу на цей пункт - я його не даремно поставив другим, а не третім!!!)3. Вигідно оженитися/вийти заміж.[Ремарка: коментарів не потребує. В цьому році доня приятелів вигнала з хати та розлучилася із приймаком. Двоє дітей. Теща та тесть не могли покинути напризволяще батька їх онуків - ні, не селили в одному із власних нових триповерхових будинків - кожен за ціною в 300 000 доларів - а прсто купили легіню 28-ти років власну квартиру в новобудові, вже майже закінчили ремонт - трохи не вклалися в бюджет 15 000 доларів - та купили жовніру автівку - Тойота позашляховик. Влаштували на роботу у фірму свого сина. Так що пункт важливий!)4. Мати в Україні таку справу, яка вам дозволяє отримувати прибуток дистанційно, без вашої участі.[Ремарка: одна з ключових порад. Думайте головою.]5. Працювати - живучі за кордоном - дистанційно - отримувати гроші, наприклад, працюючи "тестером" не менше 1000 доларів на місяць. Чутки про невиданно високі заробітки за кордоном перебільшені: наприклад, у Франції - зарплата за рік у 14 000 ойро є пристойною і середньою, в Австрії звичайна людина отримує 1200-1500 ойро на місяць).[Ремарка: одна з ключових порад. Думайте головою.]6. Володіти вмінням навчати якійсь справі інших людей за допомогю Skype - наприклад, мої приятелі заробляють до 50 долярів на годину.[Ремарка: одна з порад для тих, в кого не получилися пункти 5 та 6. Особливо корисно залучити до того жінку.]7. Займатися інвестиціями в акції американських компаній.[Ремарка: сама грошовита та сама небезпечна порада. Не для всіх.]8. Отримувати прибуток із депозитів (неможливо в Європі та в США - відсоткова ставка до 0,75 річних), В Туреччині відсоткові ставки по депозитах: валюта - до 4,5 відсотка річних, турецька ліра - до 25 відсотків річних (влітку були відсоткові ставки до 28% річних, хто не встиг - той (цитата) "опіздав").[Непогана порада - всі впевнилися в тому: долар був 28, став 23. Депозитчик птирає руки. Правда, не зовсім: я на днях занічив ексеримент: закрив депозит в Приватбанку. Він був відкритий в грудніна суму в 100 (сто гривень. Станом на грудень 2019 - чистих 10 (ДЕСЯТЬ) рокв - а фактично 11 - на рахунку опинилося 450 гривень. У грудні 2008 за 100 гривень можна було купити 100/5,4=18,5 бензину А95. Сьогодні 450/28,47=15,8 літра - ДЕПОЗИТЧИКИ ПРОГРАЛИ!!! Я НЕ програв: у мене немає депозитів в українських банках з осені 2013 року.]9. Здавати житло в Україні, а самому жити за кордоном. Достатньо мати та здавати 2 (дві) квартири.[Ремарка - в умовах сьогоднішнього дня - просто чудова пропозиція! Розрухнок надзвичайно вірний! Свіжий приклад: один із тих, кого я консультував, має у Львові вже 2 квартири під здачу, вклався вже в третю. В другій виїжджає квартирант 20 рудня - вже є новий за 500 доларів на місяць. Зауваження: а) зовсім не центр і не "ближній центр" - які на львівській гілці дуже люблять - хі-хі - то для тих, хто не вміє рахувати. б) я особисто нічого у Львові в не здаю. Я просто консультую людей. Люди задовлені.]10. Не брати важкого у руки та дурного - у голову та жити в Україні.[Ремарка: надзивчайно цікава чудова справедлива порада. Для тих, хто не зміг нічого зробити з пунктів 1 -9]