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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 499500501502
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:31

  shapo написав:https://www.gatestoneinstitute.org/15234/turkey-fake-secularism

Опять бедногго Эрдогана оклеветали

In reality, however, Erdoğan and his Islamist governance stand as an excellent example to illustrate how political Islam cannot be secular.

не секулярний він
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:35

  Квесторе_поверніться написав:А шо за чоловяга увіковічнений в памятнику?

Это достаточно известная личность. Думаю Вы про него слышали. Я обычно фото делаю мест связанных с ним. Пример в Питере:
Зображення
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:03

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Понаехал написав:Это достаточно известная личность.
этот дядька не менее знаменитЗображення
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:40

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

На этой ветке акурт активно предлагал купить акции теслы. Думаю все помнят об этом.
А теперь он исчез, а на нашем ресурсе появилась интересная статья:
https://news.finance.ua/ru/news/-/461803/v-kieve-sudyat-moshennikov-prodavshih-fejkovyh-aktsij-tesla-na-12-mln-grn
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 03:31

  Мизантрóп написав:
  Понаехал написав:Это достаточно известная личность.
этот дядька не менее знаменитЗображення


Современная степень развития Человечества вполне осуществима без Шевченко, но невозможна без Эйнштейна. (пишу и заметил интересную штуку, редактор форума ставит под сомнение написание фамилии великого поэта, но ни на йоту не сомневается в ученом).
По моему скромному мнению, он - Величайший представитель Человечества последних как минимум пары сотен лет. И скорей всего останется таковым еще не одну сотню лет.
Его работы дали такой пинок развитию науки и технологий, который мы только начали ощущать. Вполне возможно, что вся дальнейшая история Человечества им изменена на все тысячелетия вперед.
Если кто не согласен - изучите биографию и работы Эйнштейна хотя-бы в Вики. Ну и элементарное знание физики и астрономии не помешает.
Великий Ученый и гуманист.
Ни в коем случае не хочу уменьшить ничего связанного с Шевченко, но его значение преувеличивают и без меня. Если совсем откровенно, то складывается впечатление, что в какой-то момент его "назначили" на роль идола. К сожалению, нельзя спросить его мнения на этот счет.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 11:07

владею недвижимостью в Таиланде, Пхукет. и для себя и в аренду. давно.
кому что интересно - спрашивайте.
Reserve
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 13:36

  Reserve написав:владею недвижимостью в Таиланде, Пхукет. и для себя и в аренду. давно.
кому что интересно - спрашивайте.

... по оренді - скільки % річних виходить? (можна все в цифрах>>>>вартість житла>>>>>вартість оренди)

- ну і звичайно, яка комуналь і ціни на "жрачку"? :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 13:40

  Reserve написав:владею недвижимостью в Таиланде, Пхукет. и для себя и в аренду. давно.
кому что интересно - спрашивайте.

Як вирішуєте справи з візою, ПМЖ?
Чи є зміст релокейтитися в Таїланд або Малайзію (Пенанг)?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 14:13

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

рабочая виза. пмж нет смысла делать в таиланде. ну мне так кажется во всяком случае)
таиланд или малазия - смотря с какой целью. как по мне, долго протянуть в малазии, а тем более пенанге, не получилось бы. разве что приехать на пару лет, денег заработать. при всех своих минусах, таиланд все таки комфортнее. хотя у всех разные предпочтения и цели
Reserve
 
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