Додано: Суб 14 гру, 2019 03:31

Мизантрóп написав: Понаехал написав: Это достаточно известная личность. Это достаточно известная личность. этот дядька не менее знаменит этот дядька не менее знаменит

Современная степень развития Человечества вполне осуществима без Шевченко, но невозможна без Эйнштейна. (пишу и заметил интересную штуку, редактор форума ставит под сомнение написание фамилии великого поэта, но ни на йоту не сомневается в ученом).По моему скромному мнению, он - Величайший представитель Человечества последних как минимум пары сотен лет. И скорей всего останется таковым еще не одну сотню лет.Его работы дали такой пинок развитию науки и технологий, который мы только начали ощущать. Вполне возможно, что вся дальнейшая история Человечества им изменена на все тысячелетия вперед.Если кто не согласен - изучите биографию и работы Эйнштейна хотя-бы в Вики. Ну и элементарное знание физики и астрономии не помешает.Великий Ученый и гуманист.Ни в коем случае не хочу уменьшить ничего связанного с Шевченко, но его значение преувеличивают и без меня. Если совсем откровенно, то складывается впечатление, что в какой-то момент его "назначили" на роль идола. К сожалению, нельзя спросить его мнения на этот счет.