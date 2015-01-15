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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 гру, 2019 14:29
раньше сильно отличалась в зависимости от сезона. на Пхукете всегда был низкий, высокий и пиковый сезоны. последние пару лет, за счет китайцев и индусов цены приблизительно выравниваются по году. кроме нового года - пиковый остается самым дорогим ( с середины декабря по середину января и плюс китайский новый год)
цены на годовые контракты очень отличаются. к примеру дом который в сезон стоит 5,000-7,000 дол в месяц, на годовой контракт может стоить и 1,500-2,000
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