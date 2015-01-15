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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 гру, 2019 14:29
раньше сильно отличалась в зависимости от сезона. на Пхукете всегда был низкий, высокий и пиковый сезоны. последние пару лет, за счет китайцев и индусов цены приблизительно выравниваются по году. кроме нового года - пиковый остается самым дорогим ( с середины декабря по середину января и плюс китайский новый год)
цены на годовые контракты очень отличаются. к примеру дом который в сезон стоит 5,000-7,000 дол в месяц, на годовой контракт может стоить и 1,500-2,000
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Додано: Суб 14 гру, 2019 16:23
Долярчик написав:
... по оренді - скільки % річних виходить? (можна все в цифрах>>>>вартість житла>>>>>вартість оренди)
- ну і звичайно, яка комуналь і ціни на "жрачку"?
то что выходит у меня % годовых по аренде, это мой частный случай. у других будут выходить другие цифры. больше или меньше
застройщики обычно предлагают частным покупателям 3-7% годовых на первые 3-5 лет. это грязными. не стоит рассчитывать на большее. но не единичны примеры когда отдача на порядок выше. (когда я пишу на порядок, я в курсе сколько это в цифрах:)) но это частные случаи типа купить у банкрота разбитый в хлам дом, к хорошем месте, снести все кроме колон, балок и крыши и построить заново, сделать конфетку и сдавать
цены на еду - если сравнивать с Украиной - намного выше. дешево было когда в Украине был доллар по 5...как изменился курс гривны вы в курсе, курс бата на этом фоне, можно сказать не изменился вообще.
стоимость электричества от 3,5 бат за 1квт и растет в зависимости от потребления, в среднем 4,5 бат получается. может быть резко дороже, если цену будет ставить кондо, поселок или еще ктото кроме government. тоже самое с водой. примерно получается - на квартиру 80 м. 2500 бат, на таунхаус 220 м 6000 бат, на виллу 350 м с бассейном 9000 бат, это понятно не считая обслуживания бассейна, сада, уборщиц, common area и тд. курс бата к доллару сейчас 29.9
это средний уровень. есть люди укладываются в 700-800 бат за свет и воду в маленькой квартире или даже домике
тоже самое и с едой, можно питаться рисом и бананами с дерева. будет очень бюджетно)
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Додано: Суб 14 гру, 2019 21:27
Reserve написав:
раньше сильно отличалась в зависимости от сезона. на Пхукете всегда был низкий, высокий и пиковый сезоны. последние пару лет, за счет китайцев и индусов цены приблизительно выравниваются по году. кроме нового года - пиковый остается самым дорогим ( с середины декабря по середину января и плюс китайский новый год)
цены на годовые контракты очень отличаются. к примеру дом который в сезон стоит 5,000-7,000 дол в месяц, на годовой контракт может стоить и 1,500-2,000
Маленьку хатинку 100-200м2 нерезидент може купити? Які ціни?
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Додано: Нед 15 гру, 2019 01:56
нерезидент может покупать хатынку любого размера, хоть 50м2 хоть 500м2
в собственность иностранец не может купить только землю = поэтому землю или в аренду на 30+30+30лет или открыть юр лицо и покупать на него
в кондоминиумах есть квоты и определенное количество квартир в каждом комплексе иностранец может купить в собственность
цены на Пхукете достаточно высокие и напрямую зависят от расположения, в первую очередь относительно моря и другой инфраструктуры. домик 100м2 в поселке где то в середине острова можно и за 50т дол купить, такойже домик ближе к морю будет от 100+т. дом с бассейном в хорошем поселке в пешей доступности от моря от 500+т. дол.
по квартирам картина таже - в глубине острова м2 стоит гдето в районе 1,500дол, возле моря от 3,000дол.
на материковом Таиланде, в провинции эти цены можн поделить примерно на 2
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