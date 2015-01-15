|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 гру, 2019 14:29
раньше сильно отличалась в зависимости от сезона. на Пхукете всегда был низкий, высокий и пиковый сезоны. последние пару лет, за счет китайцев и индусов цены приблизительно выравниваются по году. кроме нового года - пиковый остается самым дорогим ( с середины декабря по середину января и плюс китайский новый год)
цены на годовые контракты очень отличаются. к примеру дом который в сезон стоит 5,000-7,000 дол в месяц, на годовой контракт может стоить и 1,500-2,000
-
Reserve
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 30.09.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 гру, 2019 16:23
Долярчик написав:
... по оренді - скільки % річних виходить? (можна все в цифрах>>>>вартість житла>>>>>вартість оренди)
- ну і звичайно, яка комуналь і ціни на "жрачку"?
то что выходит у меня % годовых по аренде, это мой частный случай. у других будут выходить другие цифры. больше или меньше
застройщики обычно предлагают частным покупателям 3-7% годовых на первые 3-5 лет. это грязными. не стоит рассчитывать на большее. но не единичны примеры когда отдача на порядок выше. (когда я пишу на порядок, я в курсе сколько это в цифрах:)) но это частные случаи типа купить у банкрота разбитый в хлам дом, к хорошем месте, снести все кроме колон, балок и крыши и построить заново, сделать конфетку и сдавать
цены на еду - если сравнивать с Украиной - намного выше. дешево было когда в Украине был доллар по 5...как изменился курс гривны вы в курсе, курс бата на этом фоне, можно сказать не изменился вообще.
стоимость электричества от 3,5 бат за 1квт и растет в зависимости от потребления, в среднем 4,5 бат получается. может быть резко дороже, если цену будет ставить кондо, поселок или еще ктото кроме government. тоже самое с водой. примерно получается - на квартиру 80 м. 2500 бат, на таунхаус 220 м 6000 бат, на виллу 350 м с бассейном 9000 бат, это понятно не считая обслуживания бассейна, сада, уборщиц, common area и тд. курс бата к доллару сейчас 29.9
это средний уровень. есть люди укладываются в 700-800 бат за свет и воду в маленькой квартире или даже домике
тоже самое и с едой, можно питаться рисом и бананами с дерева. будет очень бюджетно)
-
Reserve
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 30.09.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 гру, 2019 21:27
Reserve написав:
раньше сильно отличалась в зависимости от сезона. на Пхукете всегда был низкий, высокий и пиковый сезоны. последние пару лет, за счет китайцев и индусов цены приблизительно выравниваются по году. кроме нового года - пиковый остается самым дорогим ( с середины декабря по середину января и плюс китайский новый год)
цены на годовые контракты очень отличаются. к примеру дом который в сезон стоит 5,000-7,000 дол в месяц, на годовой контракт может стоить и 1,500-2,000
Маленьку хатинку 100-200м2 нерезидент може купити? Які ціни?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 30726
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1535 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 гру, 2019 01:56
нерезидент может покупать хатынку любого размера, хоть 50м2 хоть 500м2
в собственность иностранец не может купить только землю = поэтому землю или в аренду на 30+30+30лет или открыть юр лицо и покупать на него
в кондоминиумах есть квоты и определенное количество квартир в каждом комплексе иностранец может купить в собственность
цены на Пхукете достаточно высокие и напрямую зависят от расположения, в первую очередь относительно моря и другой инфраструктуры. домик 100м2 в поселке где то в середине острова можно и за 50т дол купить, такойже домик ближе к морю будет от 100+т. дом с бассейном в хорошем поселке в пешей доступности от моря от 500+т. дол.
по квартирам картина таже - в глубине острова м2 стоит гдето в районе 1,500дол, возле моря от 3,000дол.
на материковом Таиланде, в провинции эти цены можн поделить примерно на 2
-
Reserve
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 30.09.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 гру, 2019 17:19
Reserve написав:
нерезидент может покупать хатынку любого размера, хоть 50м2 хоть 500м2
в собственность иностранец не может купить только землю = поэтому землю или в аренду на 30+30+30лет или открыть юр лицо и покупать на него
в кондоминиумах есть квоты и определенное количество квартир в каждом комплексе иностранец может купить в собственность
цены на Пхукете достаточно высокие и напрямую зависят от расположения, в первую очередь относительно моря и другой инфраструктуры. домик 100м2 в поселке где то в середине острова можно и за 50т дол купить, такойже домик ближе к морю будет от 100+т. дом с бассейном в хорошем поселке в пешей доступности от моря от 500+т. дол.
по квартирам картина таже - в глубине острова м2 стоит гдето в районе 1,500дол, возле моря от 3,000дол.
на материковом Таиланде, в провинции эти цены можн поделить примерно на 2
Дякую за інфо.
Без робочої візи скільки можна перебувати на території країни?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 30726
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1535 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 гру, 2019 17:49
Квесторе_поверніться
та сколько надо) самый простой способ у зимовщиков - открываете туристическую мульти визу, заехали в страну, 60 дней пожили, на 30 дней продлились в иммигрейшн, потом выехали по соседству и вьехали обратно, опять получили 60 дней и опять на 30 можно продлить. итого почти полгода.
за это время осмотрелись, если понравилось сделали себе учебную визу, медицинскую, журналистскую, опекунскую или пенсионную )) кому какая ближе. или купили thai elite и забыли вопрос с визами. кто не планирует работать в Таиланде, ценит свое время и нервы, есть немножко денег и главное он их умеет счиатать - покупка thai elite самый оптимальный вариант
-
Reserve
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 30.09.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 гру, 2019 17:51
Забавные ребята собрались на ветке...
Один постит статьи - это на Украинском финансовом форуме (!!!) с сайтов кране правого толка еврейского лобби в США, и автор статьи - уголовник.
Эта организация крайне правого толка неоднократно уличалась в лживых публикациях.
Подробно вот:
Gatestone Institute is anti-Muslim. The organisation has attracted attention for publishing false or inaccurate articles, some of which went viral.
А глава этой организации - Nina Rosenwald
- is an influential neoconservative and operator in many activities of the pro-Israel lobby in the United States.
Автор статьи тоже еще тот типчик:
James Cuno, art historian and President of the J. Paul Getty Trust, describes Bekdil as "a frequent critic of Prime Minister Recep Tayyip Erdogan." In 2001, a Heavy Crimes Court in Ankara sentenced Bekdil to a suspended, 20-month prison sentence for his column in which he had satirised corruption in the judiciary.
Ну, 20 месяцев в тюрьме – это не много…flyman
- и тот "купился"... Прикольно...Это считается по теме ветки и этот экстремизм не удаляется.
Второй - который постит тут фото раком боком
про Тараса Шевченко - накупил акций инвестиционного фонда, который занимается расселением чернокожих и мексиканцев в США - накупил по его словам "на всю котлету" (тощую) - и пишет глупости, указанные выше.
Господин Понаехал
!
а) не врите, что я АКТИВНО предлагал купить акции Tesla
. Я говорил, что вы ЛИЧНО могли бы купить что-то приличнее
, например,
акции Тесла. Но вы не послушали.
б) в следующий раз, когда будете отрывать деньги от жены и от дочки, и вбрасывать их ГЛУПО в непонятные инвестиционные риэлторские
(не дай Бог Франт
узнает) фонды - спросите у меня - может и подскажу.
Про Теслу
: она в пятницу "скакнула" до 365,21 долларов за акцию - у меня - пока я был на развлекательном шоу - сработал ордер на продажу (не уверен, что вы знаете, что такое "ордер на продажу
" с функцией "LIMIT
" и ещё с добавлением "Good for 60 day
") - куплены были мною по 265 - всё продалось - это только секунды надо - по 360. Садился в авто на пaрковке - узнал. Даже жалко стало...
Так что за akurt
'a - приятно, что волнуетесь
- но право-дело - не волуйтесь.У меня и глаз-алмаз, и чуйка "правильная".
Право-дело, ребятам: к психотерапевту вам надо...
Пан Квесторе_поверніться!
Перед тим, як вкладатися в Таїланд - спитайте, скільки коштує туди квиток з Києва.
Гадаю: відсотків від депозиту за рік не вистачить і на 1 квиток.
І ще: тут вже панове релігійну тему піднімають - інших думок немає - так в Таїланді православ"я немає, а за сумніві у вірі Короля - відразу відрубують голову.
Ну, не відразу - через тиждень...
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 15 гру, 2019 18:21, всього редагувалось 2 разів.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 3779
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 781 раз.
- Подякували: 552 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 гру, 2019 18:18
Reserve написав:
потом выехали по соседству
А на скільки потрібно виїжджати і куди найкраще?
І шо з купленою нерухомістю робити, якщо півроку немає власника в країні?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 30726
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1535 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 гру, 2019 18:20
akurt написав:
Перед тим, як вкладатися в Таїланд - спитайте, скільки коштує туди квиток з Києва.
Гадаю: відсотків від депозиту за рік не вистачить і на 1 квиток.
І ще: тут вже панове релігійну тему піднімають - інших думок немає - так в Таїланды православ"я немаэ, а за сумніві у вірі Короля - відразу відрубують голову.
как обычно очень субьективно.
православия и прочего культизма в Таиланде более чем достаточно, включая православные храмы, крестные ходы, колокольные звоны и прочие развлечения для любителей оных.
в короле в принципе не принято сомневаться, касаемо вопросов веры или других.
Поверьте, общественное мнение относительно Рамы Ix было основано не на забубонах или карательных законах.
Однако этот институт сильно пошатнулся с приходом нового короля.
Одно могу сказать точно - если человека заботит стомость билета в Таиланд, то ему точно не нужно туда вкладывать деньги. как впрочем и ни в какое иное мероприятие, кроме саморазвития, образования и детей, если таковые имеются.
Востаннє редагувалось Reserve
в Нед 15 гру, 2019 18:37, всього редагувалось 1 раз.
-
Reserve
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 30.09.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 гру, 2019 18:24
akurt написав:
Пан Квесторе_поверніться!
Перед тим, як вкладатися в Таїланд - спитайте, скільки коштує туди квиток з Києва.
Гадаю: відсотків від депозиту за рік не вистачить і на 1 квиток.
І ще: тут вже панове релігійну тему піднімають - інших думок немає - так в Таїланді православ"я немає, а за сумніві у вірі Короля - відразу відрубують голову.
Ну, не відразу - через тиждень...
Ну Ви нагнали страхів.
Питання економного доставлення тушки в Таїланд актуальне.
Яким макаром туди найкраще діставатись? З України,наприклад.
З Турції дешево? Вже десь з середини січня можна в Таїланд відчалювати. Ні?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 30726
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1535 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4604
|440836
|
Нед 15 гру, 2019 18:04
jump
|
|224
|32774
|
|
|213
|72268
|
|