Додано: Суб 14 гру, 2019 16:23

Долярчик написав: ... по оренді - скільки % річних виходить? (можна все в цифрах>>>>вартість житла>>>>>вартість оренди)



- ну і звичайно, яка комуналь і ціни на "жрачку"? ... по оренді - скільки % річних виходить? (можна все в цифрах>>>>вартість житла>>>>>вартість оренди)- ну і звичайно, яка комуналь і ціни на "жрачку"?

то что выходит у меня % годовых по аренде, это мой частный случай. у других будут выходить другие цифры. больше или меньшезастройщики обычно предлагают частным покупателям 3-7% годовых на первые 3-5 лет. это грязными. не стоит рассчитывать на большее. но не единичны примеры когда отдача на порядок выше. (когда я пишу на порядок, я в курсе сколько это в цифрах:)) но это частные случаи типа купить у банкрота разбитый в хлам дом, к хорошем месте, снести все кроме колон, балок и крыши и построить заново, сделать конфетку и сдаватьцены на еду - если сравнивать с Украиной - намного выше. дешево было когда в Украине был доллар по 5...как изменился курс гривны вы в курсе, курс бата на этом фоне, можно сказать не изменился вообще.стоимость электричества от 3,5 бат за 1квт и растет в зависимости от потребления, в среднем 4,5 бат получается. может быть резко дороже, если цену будет ставить кондо, поселок или еще ктото кроме government. тоже самое с водой. примерно получается - на квартиру 80 м. 2500 бат, на таунхаус 220 м 6000 бат, на виллу 350 м с бассейном 9000 бат, это понятно не считая обслуживания бассейна, сада, уборщиц, common area и тд. курс бата к доллару сейчас 29.9это средний уровень. есть люди укладываются в 700-800 бат за свет и воду в маленькой квартире или даже домикетоже самое и с едой, можно питаться рисом и бананами с дерева. будет очень бюджетно)