RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 501502503504
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 18:25

Для Reserve.
Я вас просвещу просто, как топик стартер ветки: самое главное для ребят на ветке - а тут их всего 4 (четыре) - это православная вера.
Все другое их не интересует.
Лично я, например, виноват, что в той стране, где временно живу - основная часть населения исповедует Ислам.
Парни меня за ислам бьют бьют, бьют и бьют...
А так - читаю ваши посты с интересом.
Реально.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 15 гру, 2019 18:26, всього редагувалось 1 раз.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3779
З нами з: 12.02.09
Подякував: 781 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 18:25

Квесторе_поверніться
выехать можно куда угодно. при необходимости достаточно прилететь в соседний Куала Лумпур и тут же через полтора часа вылететь обратно.

недвижимость - по желанию, не делать ничего, сдавать самостоятельно через букинг или эйрбнб, сдавать через управляющую компанию комплекса в котором находится недвижимость, сдавать через местное население или риелторские компании
Востаннє редагувалось Reserve в Нед 15 гру, 2019 18:32, всього редагувалось 1 раз.
Reserve
 
Повідомлень: 34
З нами з: 30.09.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 18:27

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Reserve написав:Одно могу сказать точно - если человека заботит стомость билета в Таиланд

А все ж таки, яка вартість в середньому?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30726
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1535 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 18:28

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Я вас просвещу просто, как топик стартер ветки: самое главное для ребят на ветке - а тут их всего 4 (четыре) - это православная вера.
Все другое их не интересует.


если главное вера - какие проблемы? вера всегда у верующего человека с собой
если общественная и культовая деятельность - то ее в Таиланде тоже хватает, особенно если речь идет о Бангкок, Патайя, Пхукет - то тут с православием никаких проблем
Востаннє редагувалось Reserve в Нед 15 гру, 2019 18:32, всього редагувалось 1 раз.
Reserve
 
Повідомлень: 34
З нами з: 30.09.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 18:31

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Квесторе_поверніться написав:А все ж таки, яка вартість в середньому?


я летаю в Киев летом примерно от 500 дол туда обратно в экономе и от 1600 дол туда обратно в бизнесе.
через неделю буду лететь в экономе за 900++ туда обратно
Востаннє редагувалось Reserve в Нед 15 гру, 2019 18:32, всього редагувалось 1 раз.
Reserve
 
Повідомлень: 34
З нами з: 30.09.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 18:32

Вы чуток не поняли: ВЫ ЛИЧНО ВИНОВАТЫ В СУЩЕСТВОВАНИИ БУДДИЗМА.
Лично.
Просто не все флудеры еще проснулись...
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3779
З нами з: 12.02.09
Подякував: 781 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 18:34

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Вы чуток не поняли: ВЫ ЛИЧНО ВИНОВАТЫ В СУЩЕСТВОВАНИИ БУДДИЗМА.
Лично.
Просто не все флудеры еще проснулись...


возможно это отношение к исламу.
буддизм все таки очень терпимая религия. а тайский буддизм так вообще)
Reserve
 
Повідомлень: 34
З нами з: 30.09.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 18:37

Ну, я просто предупредил по-дружески.
А вообще да - интересно, ведь по теме ветки.
Это БОЛЬШАЯ редкость в последнее время...
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3779
З нами з: 12.02.09
Подякував: 781 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 501502503504
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 459, 460, 461
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4604 440839
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 гру, 2019 18:04
jump
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 21, 22, 23
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
224 32774
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 гру, 2019 12:46
change_pm
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 20, 21, 22
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
213 72268
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 гру, 2019 18:08
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (14620)
15.12.2019 18:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.