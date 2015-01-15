Додано: Нед 15 гру, 2019 18:25

Для Reserve.

Я вас просвещу просто, как топик стартер ветки: самое главное для ребят на ветке - а тут их всего 4 (четыре) - это православная вера.

Все другое их не интересует.

Лично я, например, виноват, что в той стране, где временно живу - основная часть населения исповедует Ислам.

Парни меня за ислам бьют бьют, бьют и бьют...

А так - читаю ваши посты с интересом.

Реально.

Востаннє редагувалось akurt в Нед 15 гру, 2019 18:26, всього редагувалось 1 раз.

Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.