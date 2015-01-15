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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 гру, 2019 18:25
Для Reserve.
Я вас просвещу просто, как топик стартер ветки: самое главное для ребят на ветке - а тут их всего 4 (четыре) - это православная вера.
Все другое их не интересует.
Лично я, например, виноват, что в той стране, где временно живу - основная часть населения исповедует Ислам.
Парни меня за ислам бьют бьют, бьют и бьют...
А так - читаю ваши посты с интересом.
Реально.
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 15 гру, 2019 18:26, всього редагувалось 1 раз.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
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akurt
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Додано: Нед 15 гру, 2019 18:25
Квесторе_поверніться
выехать можно куда угодно. при необходимости достаточно прилететь в соседний Куала Лумпур и тут же через полтора часа вылететь обратно.
недвижимость - по желанию, не делать ничего, сдавать самостоятельно через букинг или эйрбнб, сдавать через управляющую компанию комплекса в котором находится недвижимость, сдавать через местное население или риелторские компании
Востаннє редагувалось Reserve
в Нед 15 гру, 2019 18:32, всього редагувалось 1 раз.
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Reserve
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Додано: Нед 15 гру, 2019 18:27
Reserve написав:
Одно могу сказать точно - если человека заботит стомость билета в Таиланд
А все ж таки, яка вартість в середньому?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 15 гру, 2019 18:28
akurt написав:
Я вас просвещу просто, как топик стартер ветки: самое главное для ребят на ветке - а тут их всего 4 (четыре) - это православная вера.
Все другое их не интересует.
если главное вера - какие проблемы? вера всегда у верующего человека с собой
если общественная и культовая деятельность - то ее в Таиланде тоже хватает, особенно если речь идет о Бангкок, Патайя, Пхукет - то тут с православием никаких проблем
Востаннє редагувалось Reserve
в Нед 15 гру, 2019 18:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 18:31
Квесторе_поверніться написав:
А все ж таки, яка вартість в середньому?
я летаю в Киев летом примерно от 500 дол туда обратно в экономе и от 1600 дол туда обратно в бизнесе.
через неделю буду лететь в экономе за 900++ туда обратно
Востаннє редагувалось Reserve
в Нед 15 гру, 2019 18:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 18:32
Вы чуток не поняли: ВЫ ЛИЧНО ВИНОВАТЫ В СУЩЕСТВОВАНИИ БУДДИЗМА.
Лично.
Просто не все флудеры еще проснулись...
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
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akurt
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Додано: Нед 15 гру, 2019 18:34
akurt написав:
Вы чуток не поняли: ВЫ ЛИЧНО ВИНОВАТЫ В СУЩЕСТВОВАНИИ БУДДИЗМА.
Лично.
Просто не все флудеры еще проснулись...
возможно это отношение к исламу.
буддизм все таки очень терпимая религия. а тайский буддизм так вообще)
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Додано: Нед 15 гру, 2019 18:37
Ну, я просто предупредил по-дружески.
А вообще да - интересно, ведь по теме ветки.
Это БОЛЬШАЯ редкость в последнее время...
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
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akurt
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