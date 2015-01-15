Додано: Нед 15 гру, 2019 18:32

Вы чуток не поняли: ВЫ ЛИЧНО ВИНОВАТЫ В СУЩЕСТВОВАНИИ БУДДИЗМА.

Лично.

Просто не все флудеры еще проснулись...

Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.