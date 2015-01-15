Слава Богу - хоть кто-то начал писать по теме ветки.
Аж не верится...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 гру, 2019 18:25
Слава Богу - хоть кто-то начал писать по теме ветки.
Аж не верится...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 15 гру, 2019 19:59, всього редагувалось 2 разів.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
Додано: Нед 15 гру, 2019 18:25
Квесторе_поверніться
выехать можно куда угодно. при необходимости достаточно прилететь в соседний Куала Лумпур и тут же через полтора часа вылететь обратно.
недвижимость - по желанию, не делать ничего, сдавать самостоятельно через букинг или эйрбнб, сдавать через управляющую компанию комплекса в котором находится недвижимость, сдавать через местное население или риелторские компании
Додано: Нед 15 гру, 2019 18:27
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
А все ж таки, яка вартість в середньому?
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Додано: Нед 15 гру, 2019 18:28
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
если главное вера - какие проблемы? вера всегда у верующего человека с собой
если общественная и культовая деятельность - то ее в Таиланде тоже хватает, особенно если речь идет о Бангкок, Патайя, Пхукет - то тут с православием никаких проблем
Додано: Нед 15 гру, 2019 18:31
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
я летаю в Киев летом примерно от 500 дол туда обратно в экономе и от 1600 дол туда обратно в бизнесе.
через неделю буду лететь в экономе за 900++ туда обратно
Додано: Нед 15 гру, 2019 18:32
Вы чуток не поняли: ВЫ ЛИЧНО ВИНОВАТЫ В СУЩЕСТВОВАНИИ БУДДИЗМА.
Лично.
Просто не все флудеры еще проснулись...
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
Додано: Нед 15 гру, 2019 18:34
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: Нед 15 гру, 2019 18:37
Ну, я просто предупредил по-дружески.
А вообще да - интересно, ведь по теме ветки.
Это БОЛЬШАЯ редкость в последнее время...
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
Додано: Нед 15 гру, 2019 19:10
Ну, раз пошла такая пьянка ...
1) Почему это правое про-еврейское лобби в США - плохо, а мусульманское, накачивающее баблом от ставших антисемитскими университеты с левой сволочью до сомалийских и палестинских конгрессменов и проведшее к власти Барака Хусейновича Обаму - хорошо?
2) Откуда взяты фразы о лжи этого ресурса и где это доказано?
Пока кроме его еврейской принадлежности ничего нет, что,видимо, уже подразумевает вину.
Да уж, в любви к турецкому султану границ точно нет.
Объявить уголовником человека посаженного за высмеивание и критику коррупции это ,конечно, верх турецкой демократии.
К сожалению, еврейское сообщество США вовсе не правое и произраильское, а часто поддерживает давно прогнившую демократическую партию подыгрывая откровенным антисемитам мимикрирующим под антисионистов.
Но для них плохая новость.
Да и традиционно-антисемитская европа разобравшись кто к ним пожаловал за последние годы в качестве беженцев тоже начинает прозревать.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 15 гру, 2019 19:12
Reserve, сезон дощів в Таї...які місяці?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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