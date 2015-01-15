Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Господин shapo! Не "пошла такая пьянка". Это форум о недвижимости - это не место для публикации сомнительных религиозных/антирелигиозных, политических/антиполитических сведений крайне правого толка и от сомнительных личностей. Сайт, на который вы дали ссылку, не имеет никаких выходных данных и никакой регистрации, и организация, которая размещает там статьи - не имеет даже адреса. Вы написали - я промолчал - flyman - клюнул - я ответил, ибо кроме вас никто не знает, что все это ДУРНО ПАХНЕТ. Прочитайте пункты 2.4 и 3.1 Правил форума. Заведите ветку об иудаизме и постите там статьи. Просто люди не в курсе того, что вы тут такое разместили.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
Найповніше на гілці розкрита тема придбання нерухомості для себе в Анталії. Але здавати в аренду практично неможливо на незначні терміни. Якщо не жити в придбаній нерухомості то вигідніше здавати в аренду в Таїланді. Хоча ця тема ще не розкрита в деталях.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
akurt написав:Господин shapo! Не "пошла такая пьянка". Это форум о недвижимости - это не место для публикации сомнительных религиозных/антирелигиозных, политических/антиполитических сведений крайне правого толка и от сомнительных личностей. Сайт, на который вы дали ссылку, не имеет никаких выходных данных и никакой регистрации, и организация, которая размещает там статьи - не имеет даже адреса. Вы написали - я промолчал - flyman - клюнул - я ответил, ибо кроме вас никто не знает, что все это ДУРНО ПАХНЕТ. Прочитайте пункты 2.4 и 3.1 Правил форума. Заведите ветку об иудаизме и постите там статьи. Просто люди не в курсе того, что вы тут такое разместили.
За то время что я читал эту ветку вы здесь о чем только не понаписали - от стоимости рыбы и бензина в Турции до стоимости медуслуг, перевода денег из Украины, деятельности мера Антальи, украинском консульстве, бравых турецких женихах с которыми счастливы их украинские жены и т.д., и т.п. Насколько это относится к теме ветки для меня загадка хотя наверняка характеризует жизнь в стране. Тогда почему права человека, терпимость к другой религии и вере, отношение к нацменьшинствам , а не курортникам не может быть такой темой для обсуждения даже если она вам неприятна? Ведь для человека заехавшего в страну не на пару недель на all inclusive , а собирающегося инвестировать в недвижимость этой страны на годы или даже десяток лет этот вопрос не такой уж пустяковый, хоть и неприятный для вас. Почему владельцы сайта https://ru.gatestoneinstitute.org/about/ не дали свои адреса не знаю, возможно, боятся повторить судьбу Шарли Эбдо или Салмана Рушди. Хотя их авторы известны https://ru.gatestoneinstitute.org/authors/ Впрочем,не они одни этого не делают. Вот,например,курдский ресурс тоже этого не сделал https://hawarnews.com/ru/haber/tureckie ... h7356.html Воспользоваться вашим советом обучать тут кого-то иудаизму, к сожалению, не смогу, т.к. мало что о нем знаю относясь к светским ассимилированным евреям. Вот оценить турецкую или иную недвижимость с строительной точки зрения могу, но этих публикаций крайне мало и они невнятны.