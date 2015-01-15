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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 502503504505
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 19:32

Господин shapo!
Не "пошла такая пьянка".
Это форум о недвижимости - это не место для публикации сомнительных религиозных/антирелигиозных, политических/антиполитических сведений крайне правого толка и от сомнительных личностей. Сайт, на который вы дали ссылку, не имеет никаких выходных данных и никакой регистрации, и организация, которая размещает там статьи - не имеет даже адреса.
Вы написали - я промолчал - flyman - клюнул - я ответил, ибо кроме вас никто не знает, что все это ДУРНО ПАХНЕТ.
Прочитайте пункты 2.4 и 3.1 Правил форума.
Заведите ветку об иудаизме и постите там статьи.
Просто люди не в курсе того, что вы тут такое разместили.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 20:15

Найповніше на гілці розкрита тема придбання нерухомості для себе в Анталії.
Але здавати в аренду практично неможливо на незначні терміни.
Якщо не жити в придбаній нерухомості то вигідніше здавати в аренду в Таїланді.
Хоча ця тема ще не розкрита в деталях.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 20:19

  akurt написав:Господин shapo!
Не "пошла такая пьянка".
Это форум о недвижимости - это не место для публикации сомнительных религиозных/антирелигиозных, политических/антиполитических сведений крайне правого толка и от сомнительных личностей. Сайт, на который вы дали ссылку, не имеет никаких выходных данных и никакой регистрации, и организация, которая размещает там статьи - не имеет даже адреса.
Вы написали - я промолчал - flyman - клюнул - я ответил, ибо кроме вас никто не знает, что все это ДУРНО ПАХНЕТ.
Прочитайте пункты 2.4 и 3.1 Правил форума.
Заведите ветку об иудаизме и постите там статьи.
Просто люди не в курсе того, что вы тут такое разместили.


За то время что я читал эту ветку вы здесь о чем только не понаписали - от стоимости рыбы и бензина в Турции до стоимости медуслуг, перевода денег из Украины, деятельности мера Антальи, украинском консульстве, бравых турецких женихах с которыми счастливы их украинские жены и т.д., и т.п.
Насколько это относится к теме ветки для меня загадка хотя наверняка характеризует жизнь в стране.
Тогда почему права человека, терпимость к другой религии и вере, отношение к нацменьшинствам , а не курортникам не может быть такой темой для обсуждения даже если она вам неприятна?
Ведь для человека заехавшего в страну не на пару недель на all inclusive , а собирающегося инвестировать в недвижимость этой страны на годы или даже десяток лет этот вопрос не такой уж пустяковый, хоть и неприятный для вас.
Почему владельцы сайта https://ru.gatestoneinstitute.org/about/ не дали свои адреса не знаю, возможно, боятся повторить судьбу Шарли Эбдо или Салмана Рушди.
Хотя их авторы известны https://ru.gatestoneinstitute.org/authors/
Впрочем,не они одни этого не делают.
Вот,например,курдский ресурс тоже этого не сделал
https://hawarnews.com/ru/haber/tureckie ... h7356.html
Воспользоваться вашим советом обучать тут кого-то иудаизму, к сожалению, не смогу, т.к. мало что о нем знаю относясь к светским ассимилированным евреям.
Вот оценить турецкую или иную недвижимость с строительной точки зрения могу, но этих публикаций крайне мало и они невнятны.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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