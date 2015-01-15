Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Господин shapo! Не "пошла такая пьянка". Это форум о недвижимости - это не место для публикации сомнительных религиозных/антирелигиозных, политических/антиполитических сведений крайне правого толка и от сомнительных личностей. Сайт, на который вы дали ссылку, не имеет никаких выходных данных и никакой регистрации, и организация, которая размещает там статьи - не имеет даже адреса. Вы написали - я промолчал - flyman - клюнул - я ответил, ибо кроме вас никто не знает, что все это ДУРНО ПАХНЕТ. Прочитайте пункты 2.4 и 3.1 Правил форума. Заведите ветку об иудаизме и постите там статьи. Просто люди не в курсе того, что вы тут такое разместили.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
Найповніше на гілці розкрита тема придбання нерухомості для себе в Анталії. Але здавати в аренду практично неможливо на незначні терміни. Якщо не жити в придбаній нерухомості то вигідніше здавати в аренду в Таїланді. Хоча ця тема ще не розкрита в деталях.
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akurt написав:Господин shapo! Не "пошла такая пьянка". Это форум о недвижимости - это не место для публикации сомнительных религиозных/антирелигиозных, политических/антиполитических сведений крайне правого толка и от сомнительных личностей. Сайт, на который вы дали ссылку, не имеет никаких выходных данных и никакой регистрации, и организация, которая размещает там статьи - не имеет даже адреса. Вы написали - я промолчал - flyman - клюнул - я ответил, ибо кроме вас никто не знает, что все это ДУРНО ПАХНЕТ. Прочитайте пункты 2.4 и 3.1 Правил форума. Заведите ветку об иудаизме и постите там статьи. Просто люди не в курсе того, что вы тут такое разместили.
За то время что я читал эту ветку вы здесь о чем только не понаписали - от стоимости рыбы и бензина в Турции до стоимости медуслуг, перевода денег из Украины, деятельности мера Антальи, украинском консульстве, бравых турецких женихах с которыми счастливы их украинские жены и т.д., и т.п. Насколько это относится к теме ветки для меня загадка хотя наверняка характеризует жизнь в стране. Тогда почему права человека, терпимость к другой религии и вере, отношение к нацменьшинствам , а не курортникам не может быть такой темой для обсуждения даже если она вам неприятна? Ведь для человека заехавшего в страну не на пару недель на all inclusive , а собирающегося инвестировать в недвижимость этой страны на годы или даже десяток лет этот вопрос не такой уж пустяковый, хоть и неприятный для вас. Почему владельцы сайта https://ru.gatestoneinstitute.org/about/ не дали свои адреса не знаю, возможно, боятся повторить судьбу Шарли Эбдо или Салмана Рушди. Хотя их авторы известны https://ru.gatestoneinstitute.org/authors/ Впрочем,не они одни этого не делают. Вот,например,курдский ресурс тоже этого не сделал https://hawarnews.com/ru/haber/tureckie ... h7356.html Воспользоваться вашим советом обучать тут кого-то иудаизму, к сожалению, не смогу, т.к. мало что о нем знаю относясь к светским ассимилированным евреям. Вот оценить турецкую или иную недвижимость с строительной точки зрения могу, но этих публикаций крайне мало и они невнятны.
Квесторе_поверніться написав:Найповніше на гілці розкрита тема придбання нерухомості для себе в Анталії. Але здавати в аренду практично неможливо на незначні терміни. Якщо не жити в придбаній нерухомості то вигідніше здавати в аренду в Таїланді. Хоча ця тема ще не розкрита в деталях.
Ви не зовсім праві. Поясню на цифрах і фактах.
1. Здавати житло в Україні вигідніше, ніж в Анталії, ТІЛЬКИ у Львові, Харкові, Дніпрі та Києві. Будете при вкладанні в 50 000 доларів чітко мати 500 доларів на місяць з кожної квартири. Я писав неодноразово: достатньо мати 2 (дві) квартири під здачу - не працювати - чекаючи пенсію - та їсти червону ікру.
2. Здавати житло в Україні НЕ вигідніше, ніж в Анталії, якщо ви НЕ у Львові, Харкові, Дніпрі та Києві. За що ви здасте житло в Кременчузі, наприклад? За 5500 гривень + комунальні (наприклад 1500 в листопаді за опалення). То є ДВІСТІ доларів. За скільки ви здасте житло в славетному козацькому Запоріжжі? Сталінку двушку на центральному проспекті за 4000+комуналь. Трьошку - за 5000+комуналь. То все менше 200 долярів. За скільки ви здасте квартиру, наприклад, у колись Першотравеньску, за 1500 гривень+комуналь. То вже за 60 доларів. За скільки ви здасте квартиру-трьошку в Кривому Розі площаю в 80 квадратів? За 500 (п"ятсот, Карл!) гривень ГРИВЕНЬ (за 7000 - повна ціна, з яких за опалення - 6500 гривень, опалення: 80 квадратів х 6 гривень за квадратний метр).
3. За скільки ви здасте квартиру в Анталії? За 300 доларів - ЛЕГКО. Це теж при вкладанні 50 000 доларів. Тому я й писав: купити квартиру за 50 000 доларів в Анталії ПІД ЗДАЧУ та здавати за 300 - то маєш збитки в 200 доларів на місяць. Краще так не робити, вірно?
4. Далі - ви плутаєте подобову здачу із постійною - то різні речі. Наприклад, при подобовому здаванні в Анталії через airbnb - отримуєте не менше 25 доларів на день легко. Теоретично 750 на місяць. Ну як легко: ви не платите податки - держава за вами слідкуєте - попадете на штраф в розмірі виручки за рік та ліквідацію ВНП. Так здають місцеві - громадяни Туреччини. І то меншість. Краще здати на рік та згідно із законом щорічно (!!!) підвищувати автоматично на рівень інфляції. Я це порадив би нашим людям? Ні!
5. Що я радив із цифрами і фактами? КУПИТИ ДЛЯ СЕБЕ КОХАНОГО. Чесно та відверто.
Бачите: жити допомагає калькуятор.
А так да, погоджуюся: купити квартиру на Місяці - на південному боці - і здавати за 1500 доларів - то круто. Ви ж на Місяці були? Ні? А в Таїланді? Теж ні? Шкода.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 15 гру, 2019 20:49, всього редагувалось 2 разів.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt написав:Господин shapo! Не "пошла такая пьянка". Это форум о недвижимости - это не место для публикации сомнительных религиозных/антирелигиозных, политических/антиполитических сведений крайне правого толка и от сомнительных личностей. Сайт, на который вы дали ссылку, не имеет никаких выходных данных и никакой регистрации, и организация, которая размещает там статьи - не имеет даже адреса. Вы написали - я промолчал - flyman - клюнул - я ответил, ибо кроме вас никто не знает, что все это ДУРНО ПАХНЕТ. Прочитайте пункты 2.4 и 3.1 Правил форума. Заведите ветку об иудаизме и постите там статьи. Просто люди не в курсе того, что вы тут такое разместили.
Підтримую пана Акурта!
Рекомендую українофобу Шапо писати свої псевдорелігійні домисли , скарги та кляузи - на відповідних форумах!
Шапо, це український сайт. І тут обговорюються питання нерухомості. Тут не релігійний диспут і не богословська дискусія
Востаннє редагувалось Frant в Нед 15 гру, 2019 21:02, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
akurt написав:Господин shapo! Не "пошла такая пьянка". Это форум о недвижимости - это не место для публикации сомнительных религиозных/антирелигиозных, политических/антиполитических сведений крайне правого толка и от сомнительных личностей. Сайт, на который вы дали ссылку, не имеет никаких выходных данных и никакой регистрации, и организация, которая размещает там статьи - не имеет даже адреса. Вы написали - я промолчал - flyman - клюнул - я ответил, ибо кроме вас никто не знает, что все это ДУРНО ПАХНЕТ. Прочитайте пункты 2.4 и 3.1 Правил форума. Заведите ветку об иудаизме и постите там статьи. Просто люди не в курсе того, что вы тут такое разместили.
Підтримую пана Акурта!
Рекомендую українофобу Шапо писати свої кляузи на відповідних сайтах!
А я рекомендую непонятно где живущему "патриоту Украины " Франту узнать значение слова прежде чем его употреблять. Согласно малому академическому словарю русского языка Кляуза - мелочная придирчивая жалоба, донос, наговор. В отличие от многочисленных жалобщиков на меня модераторам этого форума в результате которых я сидел в бане неделями сам я ни разу этого не делал и делать не собираюсь. Что я такого "наговорил" на несравненного Р.Т. Эрдогана для меня тоже непонятно. Фраза же "Шапо, це український сайт" плохо пахнет т.к. звучит примерно как "Украина для украинцев". І тут обговорюються питання нерухомості. - вот этого здесь как раз немного.
Тут обговорюються питання нерухомості. Української, турецької.
Не треба сюди плутати сіонізм, іудаізм, гомосексуалізм та інші "ізми".
Якщо можете оцінити якість будівництва турецької нерухомості - пишіть про це.
Інші теми, про "ізми" - пишіть на інших форумах. Чи створіть нову гілку, про сіонізм, іудаїзм, мусульманство і буддизм. І строчить там. Я навіть буду просити пана Акурта, ( коли Ви створите таку гілку) , щоб він частіше розміщував там фото риби, йогурта, пиріжків і т.п.
Якщо Вам щось тут погано пахне - є маса інших цікавих форумів. Де ви знайдете однодумців.
Тому не треба тут паскудити , прошу
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Тут обговорюються питання нерухомості. Української, турецької.
Не треба сюди плутати сіонізм, іудаізм, гомосексуалізм та інші "ізми".
Якщо можете оцінити якість будівництва турецької нерухомості - пишіть про це.
Інші теми, про "ізми" - пишіть на інших форумах. Чи створіть нову гілку, про сіонізм, іудаїзм, мусульманство і буддизм. І строчить там. Я навіть буду просити пана Акурта, ( коли Ви створите таку гілку) , щоб він частіше розміщував там фото риби, йогурта, пиріжків і т.п.
Якщо Вам щось тут погано пахне - є маса інших цікавих форумів. Де ви знайдете однодумців.
Тому не треба тут паскудити , прошу
Я что-то не припоминаю что когда-либо просил вас давать мне советы что и где мне делать. Давайте их своим детям и жене если они у вас есть