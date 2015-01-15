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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 503504505506>
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 19:32

Господин shapo!
Не "пошла такая пьянка".
Это форум о недвижимости - это не место для публикации сомнительных религиозных/антирелигиозных, политических/антиполитических сведений крайне правого толка и от сомнительных личностей. Сайт, на который вы дали ссылку, не имеет никаких выходных данных и никакой регистрации, и организация, которая размещает там статьи - не имеет даже адреса.
Вы написали - я промолчал - flyman - клюнул - я ответил, ибо кроме вас никто не знает, что все это ДУРНО ПАХНЕТ.
Прочитайте пункты 2.4 и 3.1 Правил форума.
Заведите ветку об иудаизме и постите там статьи.
Просто люди не в курсе того, что вы тут такое разместили.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 20:15

Найповніше на гілці розкрита тема придбання нерухомості для себе в Анталії.
Але здавати в аренду практично неможливо на незначні терміни.
Якщо не жити в придбаній нерухомості то вигідніше здавати в аренду в Таїланді.
Хоча ця тема ще не розкрита в деталях.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 20:19

  akurt написав:Господин shapo!
Не "пошла такая пьянка".
Это форум о недвижимости - это не место для публикации сомнительных религиозных/антирелигиозных, политических/антиполитических сведений крайне правого толка и от сомнительных личностей. Сайт, на который вы дали ссылку, не имеет никаких выходных данных и никакой регистрации, и организация, которая размещает там статьи - не имеет даже адреса.
Вы написали - я промолчал - flyman - клюнул - я ответил, ибо кроме вас никто не знает, что все это ДУРНО ПАХНЕТ.
Прочитайте пункты 2.4 и 3.1 Правил форума.
Заведите ветку об иудаизме и постите там статьи.
Просто люди не в курсе того, что вы тут такое разместили.


За то время что я читал эту ветку вы здесь о чем только не понаписали - от стоимости рыбы и бензина в Турции до стоимости медуслуг, перевода денег из Украины, деятельности мера Антальи, украинском консульстве, бравых турецких женихах с которыми счастливы их украинские жены и т.д., и т.п.
Насколько это относится к теме ветки для меня загадка хотя наверняка характеризует жизнь в стране.
Тогда почему права человека, терпимость к другой религии и вере, отношение к нацменьшинствам , а не курортникам не может быть такой темой для обсуждения даже если она вам неприятна?
Ведь для человека заехавшего в страну не на пару недель на all inclusive , а собирающегося инвестировать в недвижимость этой страны на годы или даже десяток лет этот вопрос не такой уж пустяковый, хоть и неприятный для вас.
Почему владельцы сайта https://ru.gatestoneinstitute.org/about/ не дали свои адреса не знаю, возможно, боятся повторить судьбу Шарли Эбдо или Салмана Рушди.
Хотя их авторы известны https://ru.gatestoneinstitute.org/authors/
Впрочем,не они одни этого не делают.
Вот,например,курдский ресурс тоже этого не сделал
https://hawarnews.com/ru/haber/tureckie ... h7356.html
Воспользоваться вашим советом обучать тут кого-то иудаизму, к сожалению, не смогу, т.к. мало что о нем знаю относясь к светским ассимилированным евреям.
Вот оценить турецкую или иную недвижимость с строительной точки зрения могу, но этих публикаций крайне мало и они невнятны.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 20:33

  Квесторе_поверніться написав:Найповніше на гілці розкрита тема придбання нерухомості для себе в Анталії.
Але здавати в аренду практично неможливо на незначні терміни.
Якщо не жити в придбаній нерухомості то вигідніше здавати в аренду в Таїланді.
Хоча ця тема ще не розкрита в деталях.


Ви не зовсім праві.
Поясню на цифрах і фактах.

1. Здавати житло в Україні вигідніше, ніж в Анталії, ТІЛЬКИ у Львові, Харкові, Дніпрі та Києві.
Будете при вкладанні в 50 000 доларів чітко мати 500 доларів на місяць з кожної квартири. Я писав неодноразово: достатньо мати 2 (дві) квартири під здачу - не працювати - чекаючи пенсію - та їсти червону ікру.

2. Здавати житло в Україні НЕ вигідніше, ніж в Анталії, якщо ви НЕ у Львові, Харкові, Дніпрі та Києві.
За що ви здасте житло в Кременчузі, наприклад? За 5500 гривень + комунальні (наприклад 1500 в листопаді за опалення). То є ДВІСТІ доларів. За скільки ви здасте житло в славетному козацькому Запоріжжі? Сталінку двушку на центральному проспекті за 4000+комуналь. Трьошку - за 5000+комуналь. То все менше 200 долярів.
За скільки ви здасте квартиру, наприклад, у колись Першотравеньску, за 1500 гривень+комуналь. То вже за 60 доларів.
За скільки ви здасте квартиру-трьошку в Кривому Розі площаю в 80 квадратів? За 500 (п"ятсот, Карл!) гривень ГРИВЕНЬ (за 7000 - повна ціна, з яких за опалення - 6500 гривень, опалення: 80 квадратів х 6 гривень за квадратний метр).

3. За скільки ви здасте квартиру в Анталії? За 300 доларів - ЛЕГКО.
Це теж при вкладанні 50 000 доларів.
Тому я й писав: купити квартиру за 50 000 доларів в Анталії ПІД ЗДАЧУ та здавати за 300 - то маєш збитки в 200 доларів на місяць. Краще так не робити, вірно?

4. Далі - ви плутаєте подобову здачу із постійною - то різні речі. Наприклад, при подобовому здаванні в Анталії через airbnb - отримуєте не менше 25 доларів на день легко. Теоретично 750 на місяць. Ну як легко: ви не платите податки - держава за вами слідкуєте - попадете на штраф в розмірі виручки за рік та ліквідацію ВНП. Так здають місцеві - громадяни Туреччини. І то меншість. Краще здати на рік та згідно із законом щорічно (!!!) підвищувати автоматично на рівень інфляції.
Я це порадив би нашим людям? Ні!

5. Що я радив із цифрами і фактами? КУПИТИ ДЛЯ СЕБЕ КОХАНОГО. Чесно та відверто.

Бачите: жити допомагає калькуятор.

А так да, погоджуюся: купити квартиру на Місяці - на південному боці - і здавати за 1500 доларів - то круто.
Ви ж на Місяці були?
Ні?
А в Таїланді?
Теж ні?
Шкода.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 15 гру, 2019 20:49, всього редагувалось 2 разів.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 20:45

  akurt написав:Господин shapo!
Не "пошла такая пьянка".
Это форум о недвижимости - это не место для публикации сомнительных религиозных/антирелигиозных, политических/антиполитических сведений крайне правого толка и от сомнительных личностей. Сайт, на который вы дали ссылку, не имеет никаких выходных данных и никакой регистрации, и организация, которая размещает там статьи - не имеет даже адреса.
Вы написали - я промолчал - flyman - клюнул - я ответил, ибо кроме вас никто не знает, что все это ДУРНО ПАХНЕТ.
Прочитайте пункты 2.4 и 3.1 Правил форума.
Заведите ветку об иудаизме и постите там статьи.
Просто люди не в курсе того, что вы тут такое разместили.

Підтримую пана Акурта!

Рекомендую українофобу Шапо писати свої псевдорелігійні домисли , скарги та кляузи - на відповідних форумах!

Шапо, це український сайт.
І тут обговорюються питання нерухомості. Тут не релігійний диспут і не богословська дискусія
Востаннє редагувалось Frant в Нед 15 гру, 2019 21:02, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 20:52

  Frant написав:
  akurt написав:Господин shapo!
Не "пошла такая пьянка".
Это форум о недвижимости - это не место для публикации сомнительных религиозных/антирелигиозных, политических/антиполитических сведений крайне правого толка и от сомнительных личностей. Сайт, на который вы дали ссылку, не имеет никаких выходных данных и никакой регистрации, и организация, которая размещает там статьи - не имеет даже адреса.
Вы написали - я промолчал - flyman - клюнул - я ответил, ибо кроме вас никто не знает, что все это ДУРНО ПАХНЕТ.
Прочитайте пункты 2.4 и 3.1 Правил форума.
Заведите ветку об иудаизме и постите там статьи.
Просто люди не в курсе того, что вы тут такое разместили.

Підтримую пана Акурта!

Рекомендую українофобу Шапо писати свої кляузи на відповідних сайтах!


А я рекомендую непонятно где живущему "патриоту Украины " Франту узнать значение слова прежде чем его употреблять.
Согласно малому академическому словарю русского языка
Кляуза - мелочная придирчивая жалоба, донос, наговор.
В отличие от многочисленных жалобщиков на меня модераторам этого форума в результате которых я сидел в бане неделями сам я ни разу этого не делал и делать не собираюсь.
Что я такого "наговорил" на несравненного Р.Т. Эрдогана для меня тоже непонятно.
Фраза же "Шапо, це український сайт" плохо пахнет т.к. звучит примерно как "Украина для украинцев".
І тут обговорюються питання нерухомості. - вот этого здесь как раз немного.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 20:57

Українофобу Шапо.

Тут обговорюються питання нерухомості. Української, турецької.

Не треба сюди плутати сіонізм, іудаізм, гомосексуалізм та інші "ізми".

Якщо можете оцінити якість будівництва турецької нерухомості - пишіть про це.

Інші теми, про "ізми" - пишіть на інших форумах.
Чи створіть нову гілку, про сіонізм, іудаїзм, мусульманство і буддизм. І строчить там.
Я навіть буду просити пана Акурта, ( коли Ви створите таку гілку) , щоб він частіше розміщував там фото риби, йогурта, пиріжків і т.п.

Якщо Вам щось тут погано пахне - є маса інших цікавих форумів. Де ви знайдете однодумців.

Тому не треба тут паскудити , прошу
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 21:05

  Frant написав:Українофобу Шапо.

Тут обговорюються питання нерухомості. Української, турецької.

Не треба сюди плутати сіонізм, іудаізм, гомосексуалізм та інші "ізми".

Якщо можете оцінити якість будівництва турецької нерухомості - пишіть про це.

Інші теми, про "ізми" - пишіть на інших форумах.
Чи створіть нову гілку, про сіонізм, іудаїзм, мусульманство і буддизм. І строчить там.
Я навіть буду просити пана Акурта, ( коли Ви створите таку гілку) , щоб він частіше розміщував там фото риби, йогурта, пиріжків і т.п.

Якщо Вам щось тут погано пахне - є маса інших цікавих форумів. Де ви знайдете однодумців.

Тому не треба тут паскудити , прошу


Я что-то не припоминаю что когда-либо просил вас давать мне советы что и где мне делать.
Давайте их своим детям и жене если они у вас есть
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 21:10

Де важка артилерія???
Де пан Акурт???
Терміново виставляйте фото йогурту, кефіру і риби! І побільше!

Це краще, ніж читати пустопорожнє псевдорелігійне базікання того нудного песиголовця, українофоба Шапо!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 21:14

  Frant написав:Де важка артилерія???
Де пан Акурт???
Терміново виставляйте фото йогурту, кефіру і риби! І побільше!

Це краще, ніж читати пустопорожнє псевдорелігійне базікання того нудного песиголовця, українофоба Шапо!

Непонятно зачем читать Шапо если можно поставить его в игнор и больше никогда не видеть его сообщения
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