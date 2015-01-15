Додано: Нед 15 гру, 2019 19:32

Господин shapo!

Не "пошла такая пьянка".

Это форум о недвижимости - это не место для публикации сомнительных религиозных/антирелигиозных, политических/антиполитических сведений крайне правого толка и от сомнительных личностей. Сайт, на который вы дали ссылку, не имеет никаких выходных данных и никакой регистрации, и организация, которая размещает там статьи - не имеет даже адреса.

Вы написали - я промолчал - flyman - клюнул - я ответил, ибо кроме вас никто не знает, что все это ДУРНО ПАХНЕТ.

Прочитайте пункты 2.4 и 3.1 Правил форума.

Заведите ветку об иудаизме и постите там статьи.

Просто люди не в курсе того, что вы тут такое разместили.

Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.