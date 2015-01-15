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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 503504505506
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 21:48

  akurt написав:
  Квесторе_поверніться написав:Найповніше на гілці розкрита тема придбання нерухомості для себе в Анталії.
Але здавати в аренду практично неможливо на незначні терміни.
Якщо не жити в придбаній нерухомості то вигідніше здавати в аренду в Таїланді.
Хоча ця тема ще не розкрита в деталях.


Ви не зовсім праві.
Поясню на цифрах і фактах.

1. Здавати житло в Україні вигідніше, ніж в Анталії, ТІЛЬКИ у Львові, Харкові, Дніпрі та Києві.
Будете при вкладанні в 50 000 доларів чітко мати 500 доларів на місяць з кожної квартири. Я писав неодноразово: достатньо мати 2 (дві) квартири під здачу - не працювати - чекаючи пенсію - та їсти червону ікру.

2. Здавати житло в Україні НЕ вигідніше, ніж в Анталії, якщо ви НЕ у Львові, Харкові, Дніпрі та Києві.
За що ви здасте житло в Кременчузі, наприклад? За 5500 гривень + комунальні (наприклад 1500 в листопаді за опалення). То є ДВІСТІ доларів. За скільки ви здасте житло в славетному козацькому Запоріжжі? Сталінку двушку на центральному проспекті за 4000+комуналь. Трьошку - за 5000+комуналь. То все менше 200 долярів.
За скільки ви здасте квартиру, наприклад, у колись Першотравеньску, за 1500 гривень+комуналь. То вже за 60 доларів.
За скільки ви здасте квартиру-трьошку в Кривому Розі площаю в 80 квадратів? За 500 (п"ятсот, Карл!) гривень ГРИВЕНЬ (за 7000 - повна ціна, з яких за опалення - 6500 гривень, опалення: 80 квадратів х 6 гривень за квадратний метр).

3. За скільки ви здасте квартиру в Анталії? За 300 доларів - ЛЕГКО.
Це теж при вкладанні 50 000 доларів.
Тому я й писав: купити квартиру за 50 000 доларів в Анталії ПІД ЗДАЧУ та здавати за 300 - то маєш збитки в 200 доларів на місяць. Краще так не робити, вірно?

4. Далі - ви плутаєте подобову здачу із постійною - то різні речі. Наприклад, при подобовому здаванні в Анталії через airbnb - отримуєте не менше 25 доларів на день легко. Теоретично 750 на місяць. Ну як легко: ви не платите податки - держава за вами слідкуєте - попадете на штраф в розмірі виручки за рік та ліквідацію ВНП. Так здають місцеві - громадяни Туреччини. І то меншість. Краще здати на рік та згідно із законом щорічно (!!!) підвищувати автоматично на рівень інфляції.
Я це порадив би нашим людям? Ні!

5. Що я радив із цифрами і фактами? КУПИТИ ДЛЯ СЕБЕ КОХАНОГО. Чесно та відверто.

Бачите: жити допомагає калькуятор.

А так да, погоджуюся: купити квартиру на Місяці - на південному боці - і здавати за 1500 доларів - то круто.
Ви ж на Місяці були?
Ні?
А в Таїланді?
Теж ні?
Шкода.

Ваші аргументи приймаються.
Тут Reserve мав би розкрити тему аренди в Таї.
Щоб власна нерухомість приносила дохід.
Типу 6 місяців живеш з друзями в Таї а 6 місяців здаєш.
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Квесторе_поверніться
 
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