akurt написав:

Квесторе_поверніться написав: Найповніше на гілці розкрита тема придбання нерухомості для себе в Анталії.

Але здавати в аренду практично неможливо на незначні терміни.

Якщо не жити в придбаній нерухомості то вигідніше здавати в аренду в Таїланді.

Хоча ця тема ще не розкрита в деталях. Найповніше на гілці розкрита тема придбання нерухомості для себе в Анталії.Але здавати в аренду практично неможливо на незначні терміни.Якщо не жити в придбаній нерухомості то вигідніше здавати в аренду в Таїланді.Хоча ця тема ще не розкрита в деталях.

ДВІСТІ

менше 200

Що я радив із цифрами і фактами?

Ви не зовсім праві.Поясню на цифрах і фактах.1. Здавати житло в Україні вигідніше, ніж в Анталії, ТІЛЬКИ у Львові, Харкові, Дніпрі та Києві.Будете при вкладанні в 50 000 доларів чітко мати 500 доларів на місяць з кожної квартири. Я писав неодноразово: достатньо мати 2 (дві) квартири під здачу - не працювати - чекаючи пенсію - та їсти червону ікру.2. Здавати житло в Україні НЕ вигідніше, ніж в Анталії, якщо ви НЕ у Львові, Харкові, Дніпрі та Києві.За що ви здасте житло в Кременчузі, наприклад? За 5500 гривень + комунальні (наприклад 1500 в листопаді за опалення). То єдоларів. За скільки ви здасте житло в славетному козацькому Запоріжжі? Сталінку двушку на центральному проспекті за 4000+комуналь. Трьошку - за 5000+комуналь. То вседолярів.За скільки ви здасте квартиру, наприклад, у колись Першотравеньску, за 1500 гривень+комуналь. То вже за 60 доларів.За скільки ви здасте квартиру-трьошку в Кривому Розі площаю в 80 квадратів? За 500 (п"ятсот, Карл!) гривень ГРИВЕНЬ (за 7000 - повна ціна, з яких за опалення - 6500 гривень, опалення: 80 квадратів х 6 гривень за квадратний метр).3. За скільки ви здасте квартиру в Анталії? За 300 доларів - ЛЕГКО.Це теж при вкладанні 50 000 доларів.Тому я й писав: купити квартиру за 50 000 доларів в Анталії ПІД ЗДАЧУ та здавати за 300 - то маєш збитки в 200 доларів на місяць. Краще так не робити, вірно?4. Далі -то різні речі. Наприклад, при подобовому здаванні в Анталії через- отримуєте не менше 25 доларів на день легко. Теоретично 750 на місяць. Ну як легко: ви не платите податки - держава за вами слідкуєте - попадете на штраф в розмірі виручки за рік та ліквідацію ВНП. Так здають місцеві - громадяни Туреччини. І то меншість. Краще здати на рік та згідно із законом щорічно (!!!) підвищувати автоматично на рівень інфляції.Я це порадив би нашим людям?5.КУПИТИ ДЛЯ СЕБЕ КОХАНОГО. Чесно та відверто.А так да, погоджуюся: купити квартиру на Місяці - на південному боці - і здавати за 1500 доларів - то круто.Ви ж на Місяці були?Ні?А в Таїланді?Теж ні?Шкода.