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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 гру, 2019 20:15
Найповніше на гілці розкрита тема придбання нерухомості для себе в Анталії.
Але здавати в аренду практично неможливо на незначні терміни.
Якщо не жити в придбаній нерухомості то вигідніше здавати в аренду в Таїланді.
Хоча ця тема ще не розкрита в деталях.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 20:33
Квесторе_поверніться написав:
Найповніше на гілці розкрита тема придбання нерухомості для себе в Анталії.
Але здавати в аренду практично неможливо на незначні терміни.
Якщо не жити в придбаній нерухомості то вигідніше здавати в аренду в Таїланді.
Хоча ця тема ще не розкрита в деталях.
Ви не зовсім праві.
Поясню на цифрах і фактах.
1. Здавати житло в Україні вигідніше, ніж в Анталії, ТІЛЬКИ у Львові, Харкові, Дніпрі та Києві.
Будете при вкладанні в 50 000 доларів чітко мати 500 доларів на місяць з кожної квартири. Я писав неодноразово: достатньо мати 2 (дві) квартири під здачу - не працювати - чекаючи пенсію - та їсти червону ікру.
2. Здавати житло в Україні НЕ вигідніше, ніж в Анталії, якщо ви НЕ у Львові, Харкові, Дніпрі та Києві.
За що ви здасте житло в Кременчузі, наприклад? За 5500 гривень + комунальні (наприклад 1500 в листопаді за опалення). То є ДВІСТІ
доларів. За скільки ви здасте житло в славетному козацькому Запоріжжі? Сталінку двушку на центральному проспекті за 4000+комуналь. Трьошку - за 5000+комуналь. То все менше 200
долярів.
За скільки ви здасте квартиру, наприклад, у колись Першотравеньску, за 1500 гривень+комуналь. То вже за 60 доларів.
За скільки ви здасте квартиру-трьошку в Кривому Розі площаю в 80 квадратів? За 500 (п"ятсот, Карл!) гривень ГРИВЕНЬ (за 7000 - повна ціна, з яких за опалення - 6500 гривень, опалення: 80 квадратів х 6 гривень за квадратний метр).
3. За скільки ви здасте квартиру в Анталії? За 300 доларів - ЛЕГКО.
Це теж при вкладанні 50 000 доларів.
Тому я й писав: купити квартиру за 50 000 доларів в Анталії ПІД ЗДАЧУ та здавати за 300 - то маєш збитки в 200 доларів на місяць. Краще так не робити, вірно?
4. Далі - ви плутаєте подобову здачу із постійною -
то різні речі. Наприклад, при подобовому здаванні в Анталії через airbnb
- отримуєте не менше 25 доларів на день легко. Теоретично 750 на місяць. Ну як легко: ви не платите податки - держава за вами слідкуєте - попадете на штраф в розмірі виручки за рік та ліквідацію ВНП. Так здають місцеві - громадяни Туреччини. І то меншість. Краще здати на рік та згідно із законом щорічно (!!!) підвищувати автоматично на рівень інфляції.
Я це порадив би нашим людям? Ні!
5. Що я радив із цифрами і фактами?
КУПИТИ ДЛЯ СЕБЕ КОХАНОГО. Чесно та відверто.Бачите: жити допомагає калькуятор.
А так да, погоджуюся: купити квартиру на Місяці - на південному боці - і здавати за 1500 доларів - то круто.
Ви ж на Місяці були?
Ні?
А в Таїланді?
Теж ні?
Шкода.
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 15 гру, 2019 20:49, всього редагувалось 2 разів.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
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Додано: Нед 15 гру, 2019 21:48
akurt написав: Квесторе_поверніться написав:
Найповніше на гілці розкрита тема придбання нерухомості для себе в Анталії.
Але здавати в аренду практично неможливо на незначні терміни.
Якщо не жити в придбаній нерухомості то вигідніше здавати в аренду в Таїланді.
Хоча ця тема ще не розкрита в деталях.
Ви не зовсім праві.
Поясню на цифрах і фактах.
1. Здавати житло в Україні вигідніше, ніж в Анталії, ТІЛЬКИ у Львові, Харкові, Дніпрі та Києві.
Будете при вкладанні в 50 000 доларів чітко мати 500 доларів на місяць з кожної квартири. Я писав неодноразово: достатньо мати 2 (дві) квартири під здачу - не працювати - чекаючи пенсію - та їсти червону ікру.
2. Здавати житло в Україні НЕ вигідніше, ніж в Анталії, якщо ви НЕ у Львові, Харкові, Дніпрі та Києві.
За що ви здасте житло в Кременчузі, наприклад? За 5500 гривень + комунальні (наприклад 1500 в листопаді за опалення). То є ДВІСТІ
доларів. За скільки ви здасте житло в славетному козацькому Запоріжжі? Сталінку двушку на центральному проспекті за 4000+комуналь. Трьошку - за 5000+комуналь. То все менше 200
долярів.
За скільки ви здасте квартиру, наприклад, у колись Першотравеньску, за 1500 гривень+комуналь. То вже за 60 доларів.
За скільки ви здасте квартиру-трьошку в Кривому Розі площаю в 80 квадратів? За 500 (п"ятсот, Карл!) гривень ГРИВЕНЬ (за 7000 - повна ціна, з яких за опалення - 6500 гривень, опалення: 80 квадратів х 6 гривень за квадратний метр).
3. За скільки ви здасте квартиру в Анталії? За 300 доларів - ЛЕГКО.
Це теж при вкладанні 50 000 доларів.
Тому я й писав: купити квартиру за 50 000 доларів в Анталії ПІД ЗДАЧУ та здавати за 300 - то маєш збитки в 200 доларів на місяць. Краще так не робити, вірно?
4. Далі - ви плутаєте подобову здачу із постійною -
то різні речі. Наприклад, при подобовому здаванні в Анталії через airbnb
- отримуєте не менше 25 доларів на день легко. Теоретично 750 на місяць. Ну як легко: ви не платите податки - держава за вами слідкуєте - попадете на штраф в розмірі виручки за рік та ліквідацію ВНП. Так здають місцеві - громадяни Туреччини. І то меншість. Краще здати на рік та згідно із законом щорічно (!!!) підвищувати автоматично на рівень інфляції.
Я це порадив би нашим людям? Ні!
5. Що я радив із цифрами і фактами?
КУПИТИ ДЛЯ СЕБЕ КОХАНОГО. Чесно та відверто.Бачите: жити допомагає калькуятор.
А так да, погоджуюся: купити квартиру на Місяці - на південному боці - і здавати за 1500 доларів - то круто.
Ви ж на Місяці були?
Ні?
А в Таїланді?
Теж ні?
Шкода.
Ваші аргументи приймаються.
Тут Reserve мав би розкрити тему аренди в Таї.
Щоб власна нерухомість приносила дохід.
Типу 6 місяців живеш з друзями в Таї а 6 місяців здаєш.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 16 гру, 2019 01:25
Квесторе_поверніться написав:
Ваші аргументи приймаються.
Тут Reserve мав би розкрити тему аренди в Таї.
Щоб власна нерухомість приносила дохід.
Типу 6 місяців живеш з друзями в Таї а 6 місяців здаєш.
Жить в сезон дождей которые ноябрь-декабрь удовольствие не из лёгких, поэтому Reserve приукрасил
в остальном (если не брать ещё тему воды) страна намного интереснее Турции (на мой взгляд) и люди не показушно приветливые(не только на мой взгляд), еда выигрывает точно, молочки правда нет, ну или приключение найди скудный йогурт на 100мл
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stm
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Додано: Пон 16 гру, 2019 01:57
Квесторе_поверніться написав:
Reserve, сезон дощів в Таї...які місяці?
в разных провинциях чуть по разному. но в целом комфортный и сухой сезон это только зима, ну даже скажем на Пхукете с ноября по апрель. затяжных дождей почти не бывает, ну может пару раз в год, а так полчаса ливень, через полчаса все сухо. Но, летом, даже если нет дождей, высокая влажность и море штормит...
скажем так - для проживания постоянно вопрос дождей роли не играет, для туристов низкий сезон в первую очередь плох тем, что море штормит
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Reserve
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Додано: Пон 16 гру, 2019 02:00
stm написав:
Жить в сезон дождей которые ноябрь-декабрь удовольствие не из лёгких, поэтому Reserve приукрасил в остальном (если не брать ещё тему воды) страна намного интереснее Турции (на мой взгляд) и люди не показушно приветливые(не только на мой взгляд), еда выигрывает точно, молочки правда нет, ну или приключение найди скудный йогурт на 100мл
молочки очень много, какой хочешь
про сезон дождей постом выше, ноябрь-декабрь сезон дождей это на Самуи, там в целом оличается климат по году от Пхукета
Востаннє редагувалось Reserve
в Пон 16 гру, 2019 02:07, всього редагувалось 1 раз.
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Reserve
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Додано: Пон 16 гру, 2019 02:02
Квесторе_поверніться написав:
Тут Reserve мав би розкрити тему аренди в Таї.
Щоб власна нерухомість приносила дохід.
Типу 6 місяців живеш з друзями в Таї а 6 місяців здаєш.
проблема этого плана в том, что жить с друзьями захотите зимой, а сдавать тогда прийдется в низкий сезон, когда цены и спрос ниже)
скажем так, за декабрь-январь-февраль, при краткосрочных арендах (от недели до месяца) недвижимость зарабатывает примерно столько же, сколько за весь остальной год
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Reserve
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Додано: Пон 16 гру, 2019 09:15
akurt написав:
Господин shapo
!
Не "пошла такая пьянка"
.Это форум о недвижимости
- это не место для публикации сомнительных религиозных/антирелигиозных, политических/антиполитических сведений крайне правого толка и от сомнительных личностей. Сайт, на который вы дали ссылку, не имеет никаких выходных данных и никакой регистрации, и организация, которая размещает там статьи - не имеет даже адреса.
Вы написали - я промолчал - flyman
- клюнул - я ответил, ибо кроме вас никто не знает, что все это ДУРНО ПАХНЕТ.Прочитайте пункты 2.4 и 3.1 Правил форума.
Заведите ветку об иудаизме и постите там статьи.
Просто люди не в курсе того, что вы тут такое разместили.
Модерация на этом форуме как всегда на высоте.
Мои ответы стерли, а акурта оставили
PS В эту ветку обещаю больше не заходить, так что Акурт получает карт-бланш на описание турецких строительных "достижений" в мало этажном строительстве
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Пон 16 гру, 2019 09:37
Reserve написав: Квесторе_поверніться написав:
Тут Reserve мав би розкрити тему аренди в Таї.
Щоб власна нерухомість приносила дохід.
Типу 6 місяців живеш з друзями в Таї а 6 місяців здаєш.
проблема этого плана в том, что жить с друзьями захотите зимой, а сдавать тогда прийдется в низкий сезон, когда цены и спрос ниже)
скажем так, за декабрь-январь-февраль, при краткосрочных арендах (от недели до месяца) недвижимость зарабатывает примерно столько же, сколько за весь остальной год
А самому жити де?
Тема податків не розкрита.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Пон 16 гру, 2019 10:01
flyman написав:
А самому жити де?
Тема податків не розкрита
иметь несколько обьектов или, как тут многие делают, на высокий сезон все свое сдавать, а самим снимать бюджетное жилье на время) или ехать путешествовать
сдача недвижимости в аренду сроками менне чем на 30 дней, без наличия отельной лицензии является незаконной. каждый выбирает как ему удобнее и спокойнее быть - ктото отдает риелторам, ктото управлящим компаниям (достаточно много обьектов являются частью отельных комплексов и их может сдавать сам отель, выплачивая хозяевам дивиденды. ктото сдает сам через airbnb, не платит никаких налогов, для заселений и обслуживания нанимает местную компанию, деньги за аренду получает от airbnb на банковский счет любой страны. вариантов очень много, какой кому больше подойдет зависит от конкретного частного случая. Если человек не знает местных нюансов, размуно обратиться к юристам или бухгалтерам, которые продумают оптимальную схему для конкретного случая.
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