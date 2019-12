Додано: Пон 16 гру, 2019 09:37

Reserve написав: Квесторе_поверніться написав: Тут Reserve мав би розкрити тему аренди в Таї.

Щоб власна нерухомість приносила дохід.

Типу 6 місяців живеш з друзями в Таї а 6 місяців здаєш. Тут Reserve мав би розкрити тему аренди в Таї.Щоб власна нерухомість приносила дохід.Типу 6 місяців живеш з друзями в Таї а 6 місяців здаєш.



проблема этого плана в том, что жить с друзьями захотите зимой, а сдавать тогда прийдется в низкий сезон, когда цены и спрос ниже)

скажем так, за декабрь-январь-февраль, при краткосрочных арендах (от недели до месяца) недвижимость зарабатывает примерно столько же, сколько за весь остальной год проблема этого плана в том, что жить с друзьями захотите зимой, а сдавать тогда прийдется в низкий сезон, когда цены и спрос ниже)скажем так, за декабрь-январь-февраль, при краткосрочных арендах (от недели до месяца) недвижимость зарабатывает примерно столько же, сколько за весь остальной год

А самому жити де?

Тема податків не розкрита. А самому жити де?Тема податків не розкрита.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/