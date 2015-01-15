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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 503504505506
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 10:08

Пан flyman!
Ну, ви здивували...
"де жити..."...

По-перше, ви там жити не будете, бо здасте свою квартиру в управління компанії, що буде намагатися її здавати - в сезон, який продовжується з листопада по квітень (вересень - сама погана погода). Згідно із Договором ви - як власник - будете мати право проживати 1-2 місяця в році - звісно - в НЕсезон - з травня по жовтень. Про своє нахабне бажання ви повинні повідомити компанію - вона ж із-за вас буде втрачати зароблені на вашій інвестиції гроші - за 180 днів до прибуття.

По-друге, ви для себе - щоби було де жити, поки ваша прєлєсть здається - можете купити кавалєрку десь на 20-му поверсі - стартова ціна за кавалєрку в 35 квадратів - 3 200 000 тайських бат (це 105 000 доларів) і там жити. Ну не відразу жити - треба буде наповнити кавалєрку хоч чотирма тарілками, хоч чотирма виделками та хоч парою подушок - то все обійдеться не більше, ніж в 20 000 бат, або в 700 доларів.

P.S. Стартова ціна квартир площею від 35м2 - 3 000 улюблених українцями неукраїнських долЯрів за квадратний метр. Пакуємо гроші!
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 10:19

akurt

это вы про Турцию?

В Таиланде немного иначе, но в целом направление мысли верное
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