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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 16 гру, 2019 10:08
Пан flyman!
Ну, ви здивували...
"де жити..."...
По-перше, ви там жити не будете, бо здасте свою квартиру в управління компанії, що буде намагатися її здавати - в сезон, який продовжується з листопада по квітень (вересень - сама погана погода). Згідно із Договором ви - як власник - будете мати право проживати 1-2 місяця в році - звісно - в НЕсезон - з травня по жовтень. Про своє нахабне бажання ви повинні повідомити компанію - вона ж із-за вас буде втрачати зароблені на вашій інвестиції гроші - за 180 днів до прибуття.
По-друге, ви для себе - щоби було де жити, поки ваша прєлєсть здається - можете купити кавалєрку десь на 20-му поверсі - стартова ціна за кавалєрку в 35 квадратів - 3 200 000 тайських бат (це 105 000 доларів) і там жити. Ну не відразу жити - треба буде наповнити кавалєрку хоч чотирма тарілками, хоч чотирма виделками та хоч парою подушок - то все обійдеться не більше, ніж в 20 000 бат, або в 700 доларів.
P.S. Стартова ціна квартир площею від 35м2 - 3 000 улюблених українцями неукраїнських долЯрів за квадратний метр. Пакуємо гроші!
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 10:19
akurt
это вы про Турцию?
В Таиланде немного иначе, но в целом направление мысли верное
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Додано: Пон 16 гру, 2019 11:06
Ну, мы тут все "тертые" калачи, всегда знаем, о чём говорим...
Форум то - финансовый... Тут все парни зубы съели на бабле и бабулетах...
Є ще важливі аспекти для нерезидента-громадянина України в Таїланді.
1. Доступність власної прєлєсті.
Наприклад, компанія, що здає вашу нерухомість, дозволила вам побути в тих стінах, за які ви заплатили від 105 000 до 220 000 доларів, один місяць перед початом сезону - з кінця вересня до кінця жовтня. Що цікаво, найдешевший переліт та із самим приємним стикуванням - зі Львова чи Києва - вам забезпечить - наче посміхаючись
- Turkish airlines
- 700 долярів туди і назад. На родину із трьох осіб - 2 100 долярів. Це авіаквитки.
2. Що саме ви отримаєте від здавання квартири в оренду? Будемо реалістами - подивимося на Букінг
та на airbnb
- та вийдемо на реальну цифру в 750 доларів на місяць за кавалєрку в 35 квадратів.
Беремо рахівницю:
- припустимо, вдалося здати 6 місяців сезону 6х750=4 500 доларів.
- припустимо, вдалося здати 2 місяці НЕсезону із знижкою в 15%: 2х750х0.75=1125 доларів.
- припустимо, самому вдалося пожити в своїй прєлєсті, дивлячись із поверха номер 20 на чудових та добрих - як сказано вище - тайців, які бігають внизу - 1-2 місяці.
- всі інші місяці - прєлєсть або простояла, або навіть в сезон буди дні, коли турист виїхав, а новий ще не заїхав.
Тоді маємо на рік: 4500+1125=5 625 доларів виручка.
Ну таку виручку дає банальна здача в оренду двох однушок у панельках на Науковій у Львові, куплених по 26 000 доларів. Разом вкладанння - 2х26000=52000 доларів.
Тобто к.к.д вкладання в кавалєрку за 105 000 доларів - маємо від"ємний.
З цієї виручки вирахування компанії, що здає - 50%.
Українському інвестору на картку тайського банку (обовязкова умова) перераховано 5625х50%= 2812,5 - ні, я помилився, не улюблених українцями доларів, а тайських бат: 85 000.
З 85 000 тайських бат на картці тайського банку - додаткові збитки на конвертації.
При вартості кавалєрки
в 3 200 000 бат термін окупності складає 3 200 000/85000=37
(ТРИДЦЯТЬ СІМ) років.
3. Цитата:
Reserve написав:сдача недвижимости в аренду сроками менне чем на 30 дней, без наличия отельной лицензии является незаконной.
каждый выбирает как ему удобнее и спокойнее быть - ктото отдает риелторам, ктото управлящим компаниям
Фразу "каждый выбирает как ему удобнее и спокойнее быть
": треба з тайської мови переводити так: "ми вас ставимо перед фактом - наші - 50%."
4. В Таїланді серед компаний, що беруться здавати ВАШУ прєлєсть, є такий критерій успішності
- зверніть увагу!!! - "Якщо за рік володар прєлесті заробив на комунальні та інші обов"язкові платежі - то процес пройшов правильно!"
Такий "хокей" - досить цікавий...
В Україні бізнес вважається "правильним" при терміні окупності 8 років і не більше...
37 - хороший термін. Борис Патон би точно погодився...
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 11:35
Reserve написав: flyman написав:
А самому жити де?
Тема податків не розкрита
иметь несколько обьектов или, как тут многие делают, на высокий сезон все свое сдавать, а самим снимать бюджетное жилье на время) или ехать путешествовать
сдача недвижимости в аренду сроками менне чем на 30 дней, без наличия отельной лицензии является незаконной. каждый выбирает как ему удобнее и спокойнее быть - ктото отдает риелторам, ктото управлящим компаниям (достаточно много обьектов являются частью отельных комплексов и их может сдавать сам отель, выплачивая хозяевам дивиденды. ктото сдает сам через airbnb, не платит никаких налогов, для заселений и обслуживания нанимает местную компанию, деньги за аренду получает от airbnb на банковский счет любой страны. вариантов очень много, какой кому больше подойдет зависит от конкретного частного случая. Если человек не знает местных нюансов, размуно обратиться к юристам или бухгалтерам, которые продумают оптимальную схему для конкретного случая.
... а самим снимать бюджетное жилье на время ...
Тіпа жити в коробці з холодильника?
Смисл тоді такої затії, можна жити в коробці і так, без володіння зайвою нерухомістю.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 11:41
akurt написав:
Пан flyman
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Ну, ви здивували..."де жити...
"...По-перше,
ви там жити не будете, бо здасте свою квартиру в управління компанії, що буде намагатися її здавати - в сезон,
який продовжується з листопада по квітень (вересень - сама погана погода). Згідно із Договором ви - як власник - будете мати право проживати 1-2 місяця в році
- звісно - в НЕсезон
- з травня по жовтень. Про своє нахабне бажання ви повинні повідомити компанію - вона ж із-за вас буде втрачати зароблені на вашій інвестиції гроші
- за 180 днів до прибуття.По-друге,
ви для себе - щоби було де жити, поки ваша прєлєсть здається - можете купити кавалєрку
десь на 20-му поверсі - стартова ціна за кавалєрку в 35 квадратів - 3 200 000 тайських бат (це 105 000 доларів) і там жити. Ну не відразу жити - треба буде наповнити кавалєрку хоч чотирма тарілками, хоч чотирма виделками та хоч парою подушок - то все обійдеться не більше, ніж в 20 000 бат, або в 700 доларів.P.S.
Стартова ціна квартир площею від 35м2 - 3 000 улюблених українцями неукраїнських долЯрів за квадратний метр.
Пакуємо гроші!
Дивись, твій план зараз працює в Києві і околицях, тобто захопив плацдарм в передмісті столиці "хоч чотирма виделками та хоч парою подушок", і далі буду розширювати. Тобто тут так працює, а в Таїланді, мабуть тре теж починати із маленького плацдарму, із вилкою, ложкою і подушкою.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 11:42
akurt
я не исключаю варианта, что все о чем вы написали физически реально существует в Таиланде. хотя описанные условия удивили бы даже удивительно ушлых и наглых риелторов, выходцев с территории бывшего СССР
про математику доходности виртуально размещенной "гдето" квартиры ничего не могу сказать. могу заметить что одинаковые по параметрам квартиры расположеные на расстоянии 2км друг от друга, могут иметь доходность оличающеюся в 2 раза
на всякий случай еще напишу, если кто не понял, я считаю нецелесообразным и крайне сложным с точки зрения получения прибыли, вкладывание денег в покупку квартир в Таиланде, да и домов и вилл тоже.
моя недвижимость, путем проб и ошибок приносит стабильный, неплохой на сегодняшний день, заработок, но! это дополнительный доход для меня, просто стоял вопрос куда деть заработанные деньги, желательно чтобы было недалеко и под присмотром.
знаю много владельцев небольших квартирна Пхукете и не знаю ниодного, о котором можно сказать, что это приносит ему хоть сколько ощутимый доход. некоторые из них думают что приносит, оттого что считают плохо) При этом знаю примеры, в том числе и не только среди иностранцев, и даже соотечественники имеются такие ) людей которые очень хорошо зарабатывают на аренде. но там речь не о квартирах и совсем других деньгах.
Востаннє редагувалось Reserve
в Пон 16 гру, 2019 11:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 11:44
akurt написав:
В Україні бізнес вважається "правильним" при терміні окупності 8 років і не більше...
в основном квартира на Пхукете за столько не окупится. скорее 10-15 лет.
но бывают отдельные случаи и гораздо более оптимистичные
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Додано: Пон 16 гру, 2019 11:46
Reserve написав:про математику
доходности виртуально размещенной "гдето" квартиры ничего не могу сказать
. .
Так вот и отлично: вот она - ГЛАВНАЯ ФРАЗА!Reserve!
Вы не подумайте обижаться - вы тут просто новичок - не знакомы с коллективом.
Тут парни жесткие:
- на дай Бог лично мне в какокм-то слове вместо буквы "а" написать"о" или наоборот - загрызут.
- на дай Бог ошибиться в свою сторону хоть 1 цент - загрызут.
Так что вливайтесь в коллектив - аккуратно - с цифрами и фактами.
Вы - как я написал - последние время - редкий и желанный гость - пишете о недвижимости за рубежом.
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 16 гру, 2019 11:49, всього редагувалось 1 раз.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 11:47
akurt написав:
найдешевший переліт та із самим приємним стикуванням - зі Львова чи Києва - вам забезпечить - наче посміхаючись - Turkish airlines - 700 долярів туди і назад
нет, у Qatar в этом году лучше цены чем у Турков. ну и сами авиалинии отличаются в пользу Катара
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Додано: Пон 16 гру, 2019 11:51
Вони зі Львова не літають... а тут панове на гілці і з Маріуполя, і з Чернівців.
То додаткові витрати - їхати в Київ.
Ми тут все рахуємо...
Крім того: Катарські авіалінії - квиток 680 доларів БЕЗ БАГАЖА!!!!
Як же назад везти подарунки????
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 16 гру, 2019 11:56, всього редагувалось 1 раз.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
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