сдача недвижимости в аренду сроками менне чем на 30 дней, без наличия отельной лицензии является незаконной. каждый выбирает как ему удобнее и спокойнее быть - ктото отдает риелторам, ктото управлящим компаниям (достаточно много обьектов являются частью отельных комплексов и их может сдавать сам отель, выплачивая хозяевам дивиденды. ктото сдает сам через airbnb, не платит никаких налогов, для заселений и обслуживания нанимает местную компанию, деньги за аренду получает от airbnb на банковский счет любой страны. вариантов очень много, какой кому больше подойдет зависит от конкретного частного случая. Если человек не знает местных нюансов, размуно обратиться к юристам или бухгалтерам, которые продумают оптимальную схему для конкретного случая. иметь несколько обьектов или, как тут многие делают, на высокий сезон все свое сдавать, а самим снимать бюджетное жилье на время) или ехать путешествовать

Тіпа жити в коробці з холодильника?

