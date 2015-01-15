Додано: Пон 16 гру, 2019 10:08

Пан flyman!

Ну, ви здивували...

"де жити..."...



По-перше, ви там жити не будете, бо здасте свою квартиру в управління компанії, що буде намагатися її здавати - в сезон, який продовжується з листопада по квітень (вересень - сама погана погода). Згідно із Договором ви - як власник - будете мати право проживати 1-2 місяця в році - звісно - в НЕсезон - з травня по жовтень. Про своє нахабне бажання ви повинні повідомити компанію - вона ж із-за вас буде втрачати зароблені на вашій інвестиції гроші - за 180 днів до прибуття.



По-друге, ви для себе - щоби було де жити, поки ваша прєлєсть здається - можете купити кавалєрку десь на 20-му поверсі - стартова ціна за кавалєрку в 35 квадратів - 3 200 000 тайських бат (це 105 000 доларів) і там жити. Ну не відразу жити - треба буде наповнити кавалєрку хоч чотирма тарілками, хоч чотирма виделками та хоч парою подушок - то все обійдеться не більше, ніж в 20 000 бат, або в 700 доларів.



P.S. Стартова ціна квартир площею від 35м2 - 3 000 улюблених українцями неукраїнських долЯрів за квадратний метр. Пакуємо гроші!

Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.