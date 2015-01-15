Додано: Пон 16 гру, 2019 12:04

Самое прикольное, что в самом деле правда: теоретически - чисто теоретически 5-7% в год.

Но есть и другая правда: наших парней 5-7% в год никак не устраивает.

Например, банальная сдача однушки площадью в 54 квадрата, купленной по 650 долларов квадрат и в которую в ремонт и в оборудование вбросили 5000 - 10 000 долларов приносит каждый месяц 12 000 гривен или 12 000/23,30=514 долларов в месяц ЭТО МИНИМУМ.

Считаем:

54х650+7500 (среднее по ремонту/оборудованию)=42 600 долларов США.

Выручка за год МИНИМУМ: 514х12=6 168 долларов США.

Уплачено налогов: 0 (нуль).

Уплачено управляющей компании 0 (нуль).

Уплачено за коммунальные платежи: 0 (нуль).

Уплачено за авиабилеты Катарским авиалиниям: 0 (нуль).

Прибыльность:

42 600 - 100%

6168 - х%

х=6168х100/42600=14,47 (ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЦЕЛЫХ СОРОК СЕМЬ СОТЫХ) процента ПО ВАЛЮТЕ.

Окупаемость бизнеса: 42600/6168=6 лет и 10 месяцев. (Менее 8 - лет, значит, годится!)

Совет: постарайтесь убедить форумчан, что вкинуть 200 000 долларов на другой конец Земного шара на 37 лет гораздо выгоднее.

Ну, например, там есть какие-то плюшки интересные.

Вот у меня приятель женился на тайке, например, классная жена - 1,50 ростом.

Послушная.

Правда, они решили жить в Лос Анджелесе. Купили дом в кредит за 750 000 долларов на 30 лет.

Востаннє редагувалось akurt в Пон 16 гру, 2019 12:10, всього редагувалось 1 раз.

Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.