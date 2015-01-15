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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 504505506507
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 11:52

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

по поводу всех остальных рассчетов, удивительных 50% управляющей и тд...
не вдаваюсь в подробности - на сегодняшний день практически все крупные застройщики предлагают отдать квартиру им в управление. да, действительно при этом будут ограничения сколько и когда можно будет жить в своей квартире, но при этом сколько вы заработаете в ближайшие 5 или 7 лет вы знаете сразу, эта сумма прописывается в контракте, обычно составляет 5-7% от продажной стоимости жилья в год, сколько, как, в какой сезон и за какие деньги будет квартира сдана, покупателя не будет интересовать никак.

p.s. и это не очень выгодные условия. но удобные для ряда ИНВЕСТОРОВ. люди из сингапура, гонконга и тд покупают так квартиры, даже ни разу не прилетев посмотреть что там, как оно выглядит и уж конечно они там жить не собираются, не по чину. просто отправили деньги, им обратно понемножку капает, им достаточно, не смотря что немного, но и никакой деятельности не требует
Востаннє редагувалось Reserve в Пон 16 гру, 2019 12:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 11:57

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Крім того: Катарські авіалінії - квиток 680 доларів БЕЗ БАГАЖА!!!

с багажом 30кг и ручная кладь 7кг

летом у меня был перелет 16530 бат (примерно 550 дол) и осенью 17900 (600дол)

кстати! знакомый летал в июне турецкими авиалиниями за 15,ххх бат
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:04

Самое прикольное, что в самом деле правда: теоретически - чисто теоретически 5-7% в год.
Но есть и другая правда: наших парней 5-7% в год никак не устраивает.
Например, банальная сдача однушки площадью в 54 квадрата, купленной по 650 долларов квадрат и в которую в ремонт и в оборудование вбросили 5000 - 10 000 долларов приносит каждый месяц 12 000 гривен или 12 000/23,30=514 долларов в месяц ЭТО МИНИМУМ.
Считаем:
54х650+7500 (среднее по ремонту/оборудованию)=42 600 долларов США.
Выручка за год МИНИМУМ: 514х12=6 168 долларов США.
Уплачено налогов: 0 (нуль).
Уплачено управляющей компании 0 (нуль).
Уплачено за коммунальные платежи: 0 (нуль).
Уплачено за авиабилеты Катарским авиалиниям: 0 (нуль).
Прибыльность:
42 600 - 100%
6168 - х%
х=6168х100/42600=14,47 (ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЦЕЛЫХ СОРОК СЕМЬ СОТЫХ) процента ПО ВАЛЮТЕ.
Окупаемость бизнеса: 42600/6168=6 лет и 10 месяцев. (Менее 8 - лет, значит, годится!)
Совет: постарайтесь убедить форумчан, что вкинуть 200 000 долларов на другой конец Земного шара на 37 лет гораздо выгоднее.
Ну, например, там есть какие-то плюшки интересные.
Вот у меня приятель женился на тайке, например, классная жена - 1,50 ростом.
Послушная.
Правда, они решили жить в Лос Анджелесе. Купили дом в кредит за 750 000 долларов на 30 лет.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 16 гру, 2019 12:10, всього редагувалось 1 раз.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:09

akurt

все верно, однушки в Украине приносят больше денег чем однушки на Пхукете)
14% считаю вполне нормально, пусть даже 10 будет реальных

не совсем понятно что за сумма 200,000 дол, но по остальному - дву руками за!
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:14

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:постарайтесь убедить форумчан


вы не поняли - я хочу убедить в обратном.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:14

Ну как же...
6 500 000 бат - квартира с двумя спальнями и двумя туалетами, этаж 15 - 25. Большая: 70 квадратов. Вид на Калан... до моря метров 800...
В квартире кондиционеры и бытовая техника.
Это кажется и больше 200 000 долларов: лень подсчитать точно...
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:16

  akurt написав:Ну как же...
6 500 000 бат - квартира с двумя спальнями и двумя туалетами, этаж 15 - 25. Большая: 70 квадратов. Вид на Калан... до моря метров 800...
В квартире кондиционеры и бытовая техника.
Это кажется и больше 200 000 долларов: лень подсчитать точно...


Калан это где? это обьект скорее для себя, для аренды он плохо подходит
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