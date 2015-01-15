Додано: Пон 16 гру, 2019 12:49

Richi! Perfect score! Full score! The highest score!



Reverse! Я же вам говорил: у нас тут парни все - ну почти все - ну очень опытные!

Только правильные цифры, только конкретные факты и только сладкие плюшки!

Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.