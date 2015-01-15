Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
все верно. так вы контракт читайте - там все будет записано и какой furniture pack вам надо купить (если честно никогда не слышал что это можно сделать самостоятельно, обычно только у застройщика, по его, конечно, завышеной цене и какие дополнительные затраты будут и по какому прейскуранту и конечно же common area, sinking fund и прочее. и внимательно прочитав контракт вы прекрасно будете понимать что сумма в конце будет обещанный % за вычетом расходов. а как может быть иначе? я поэтому и написал, что программы по аренде застройщиков не самые выгодные по деньгам
а еще лучше отдайте контракт почитать тайскому юристу, который вам все обьяснит. только юристу которого вы наймете, а не sale office проекта
Востаннє редагувалось Reserve в Пон 16 гру, 2019 12:50, всього редагувалось 1 раз.
Чи готові ви особисто морально та матеріально платити в Таїланді - із виручки від здачі - податок на нерухомість, яка здається в оренду - в розмірі 12,5% від вартості квартири в 120 000 - 220 000 доларів США? Підкреслюю: не від виручки, і не від прибутку, а 12,5% від оціночної вартості житла. Це в рік.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
вы пишете о property rental tax, 12,5% должны взыматься от прибылис аренды этот налог существует, но не платится никем, тоесть вообще никем только в прошлом году появилось движение в эту сторону и начали думать как и от каких сумм считать эти 12,5% и кто их будет собирать и контролировать
НЕ платит тот, кто купил ДЛЯ СЕБЯ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, а не для сдачи в аренду. Там и суммы небольшие: 15 000-30 000 долларов год, но кому-то может показаться, что это много. Я к тому, что надо все мелочи учитывать...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 16 гру, 2019 13:14, всього редагувалось 1 раз.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt это по закону а по факту просто никто не платит ни тайцы, ни иностранцы. более того нет процедуры рассчета и контроля данного налога. будет наверное, лет через 5-7
в Таиланде очень много законов, которые есть, но не исполняются. особенно много таких законов писаных полвека и более назад. потихоньку они работают над переделкой их под современные реалии и тогда начинается law enforce
Reserve написав:в Таиланде очень много законов, которые есть, но не исполняются
Якось ризиковано вкладати 100 000 - 200 000 дол в нерухомість країни, в якій не виконуються закони)))
конечно! пожтому это высокорисковый рынок ну и чести ради, те что надо законы в Таиланде исполняются и контролируются - я имею ввиду закону нужные для существования и развития общества и экономики. гайки закручивают очень потихоньку, давая экономике и бизнесу развиваться очень неплохо кстати развиваться.
Reserve написав:в Таиланде очень много законов, которые есть, но не исполняются
Якось ризиковано вкладати 100 000 - 200 000 дол в нерухомість країни, в якій не виконуються закони)))
конечно! пожтому это высокорисковый рынок ну и чести ради, те что надо законы в Таиланде исполняются и контролируются - я имею ввиду закону нужные для существования и развития общества и экономики. гайки закручивают очень потихоньку, давая экономике и бизнесу развиваться очень неплохо кстати развиваться.
Мені особисто більше подобаються країни, де закон - один для всіх, і він виконується. І бізнес там розвивається не менш стрімко, ніж в країнах третього світу.
Ще важливий фактор. Відстань. Туреччина суттєво ближча. І Європа поруч.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців