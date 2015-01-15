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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 506507508509
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:30

Frant

мне Европа тоже больше нравится. но деньги в Таиланде проще зарабатывать. а на пенсию конечно в Европу

хотя когда то, пожил в Европе достаточно) скучно стало...но то молодость)
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:36

  Reserve написав:но деньги в Таиланде проще зарабатывать

Яким чином?

Тайську мову - вивчили?

Акурт правильно писав, що в Туреччині громадянину Україні - робота не світить. Жодна)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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