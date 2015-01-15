Frant
мне Европа тоже больше нравится. но деньги в Таиланде проще зарабатывать. а на пенсию конечно в Европу
хотя когда то, пожил в Европе достаточно) скучно стало...но то молодость)
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Додано: Пон 16 гру, 2019 13:30
Frant
мне Европа тоже больше нравится. но деньги в Таиланде проще зарабатывать. а на пенсию конечно в Европу
хотя когда то, пожил в Европе достаточно) скучно стало...но то молодость)
Додано: Пон 16 гру, 2019 13:36
Яким чином?
Тайську мову - вивчили?
Акурт правильно писав, що в Туреччині громадянину Україні - робота не світить. Жодна)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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