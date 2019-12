Додано: Пон 16 гру, 2019 14:55

akurt написав: Цікаві питання до Квесторе_поверніться та до Reserve:



1. Яким чином, не прив"язуючи скотчем до ніг, можна вивести з України 120 000 -220 000 доларів США.



2. Чи влаштовує те, шо при оплаті - за звичайними вимогами тайських продавців квартир - мінімум 30% вартості квартири при купівлі із відтермінуванням - ви ЄДИНЕ, що отримуєте - то в конверті eлектронну-картку ключ від квартири, а Право власності отримаєте тільки при оплаті на протязі - наприклад - 7 років - тільки при виплаті повної суми в 120 000-220 000$ і не інакше.



3. Чи влаштовує шановне панство eлектронна картка - чудове досягнення науки і техніки, яку може власник будинка перепрограмувати без вашої участі і ви ніколи не попадете у власну прєлєсть. Та яку там прєлєсть - ліфт без діючої електронної картки не підніме ні на 10-ий, ні на 20-ий поверхи, звідки дуже б хотілося б подивится на місцевих жителів. А чого вам попадати: Права власності у вас же немає... Цікаві питання дота до1. Яким чином, не прив"язуючи скотчем до ніг, можна вивети з України 120 000 -220 000 доларів США.2. Чи влаштовує те, шо при оплаті - за звичайними вимогами тайських продавців квартир - мінімум 30% вартості квартири при купівлі із відтермінуванням - ви ЄДИНЕ, що отримуєте - то в конверті eлектронну-картку ключ від квартири, а Право власності отримаєте тільки при оплаті на протязі - наприклад - 7 років - тільки при виплаті повної суми в 120 000-220 000$3. Чи влаштовує шановне панство eлектронна картка - чудове досягнення науки і техніки, яку може власник будинка перепрограмувати без вашої участі і ви ніколи не попадете у власну прєлєсть. Та яку там прєлєсть - ліфт без діючої електронної картки не підніме ні на 10-ий, ні на 20-ий поверхи, звідки дуже б хотілося б подивится на місцевих жителів. А чого вам попадати: Права власності у вас же немає...

1.

Так тепер можна 50Куе фінансувати, а скоро і всі 100куе в рік (плани лібералізації НБУ). Тіпа купив лот акцій Тесли а потім продав і вуаля, як варіант, щоб не прив"язувати до ніг. 1.Так тепер можна 50Куе фінансувати, а скоро і всі 100куе в рік (плани лібералізації НБУ). Тіпа купив лот акцій Тесли а потім продав і вуаля, як варіант, щоб не прив"язувати до ніг.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/