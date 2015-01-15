Додано: Пон 16 гру, 2019 14:25

итого цифры по Лагуна Парк



писать буду в долларах чтобы было понятней, но обращаю внимание, что на момент покупки обьекта курс покупки доллара был 33,5 бата за доллар, сейчас 30,5 бат за доллар. Это тоже дало ощутимую отдачу.



Таунхоум в проекте Laguna Park, Laguna Phuket. 3 этажа, 3 спальни, 4 туалета, очень небольшая придомовая территория. Это был новый и неожиданный проект в Laguna Phuket, первый бюджетный в этом комплексе.

Цена на presale (это не котлован, это еще когда даже учаток не отгородили под застройку) была 6,700,000 бат, условно говоря 200,000 дол. Для владельцев другой недвижимости в Laguna Phuket был проведен presale и проданы первые 30 обьектов по спец ценам. Итоговая стоимость вышла 5,900,000 бат или 176,000 дол. был оплаен первый взнос порядка 3,000 дол + 35,000 дол и оформлена рассрочка на 3 года, под 3,5%(предмет торга, изначально в договоре было 5%) годовых. Были люди кто выторговал условия по первому взносу и процентам лучше, были хуже. Рассрочка была потом закрыта досрочно, по факту окончания гарантийного периода, через год после сдачи, релаьно получилось больше чем через полтора года. Именно в этот момент стало почти ясно, что все будет не так как представлялось и дом стал рассматриваться как будущий предмет аренды, а не для собственного проживания.

Дом сдавался с кондиционерами, кухней, встроенными шкафами, полностью готовыми туалетными комнатами, полы плитка и ламинат, стены оштукатурены и окрашены, подвесные потолки, все электрические коммуникации и тд, полная готовность к проживанию. По факту готовности была закуплена мебель и бытовая техника на примерно 15,000 дол. Еще до 2х тысяч долларов ушло на небольщие изменения интерьера и экстерьера, растения на улицу и тд. С учетом небольшого ремонта, обустройства и пробы пожить самостоятельно ушел год с момента сдачи.

На тот момент стало очень много работы и заниматься сдачей самостоятельно не было возможности, сама Лагуна тогда не предлагала рентал программы, связываться с метсными рЫелторами не хотелось, так как знакомы были с большинством из них не по наслышке. Было принято решение сдать дом на долгосрочный контракт. Выставлена оочень конкурентная цена на тот момеент 45,000 бат в месяц при годовом контракте,грубо говоря 15,000 дол в год. Для Лагуна это был первый проект в рамках комплекса с такими низкими арендными ставками. При том что карточка владельца была тогда такаяже как у владельцев дорогой виллы. Тоесть пожалуйста спортзалы, гольф, бассейны и кидс клубы любых 5ти звездочных отелей на территории Laguna Phuket, плюс очень хорошие скидки в ресторанах, спа и тд

На следующий год арендная ставка была увеличена до 50,000 бат в месяц, 18,000 дол в год и на третий год до 55,000 бат в месяц - 20,000 дол в год. Рядом сдавались такиеже дома и по 60т и по 70т. Но, концу третьего года Laguna Park вырос даже не знаю в сколько раз и продложает рости. стало понятно что дальше цены поднимать не получится(хотя здесь нормальная практика на приличную недвижимость прописывать в договоре увеличение стоимости на 5-10% в год). Более того даже 55,000 в месяц стало клиентам дорого, они сьехали. Было принято решение сдавать в короткую. Дополнительно затрачено еще порядка 5,000 дол на обновление. Высокий сезон сразу принес 15,000 дол за 2,5 месяца, дальше был долгн=ий процесс экспериментов с ценой, выход на китайскую площадку типа букинг.ком, заведение дружбы с рядом китайским туристических тим лидов (люди которые возят группы на отдых). Сейчас матемаетика примерно такая - в год получается примерно 25-30,000 дол. Это доход. Теперь о расходах.

На прачечную уходит порядка 100 дол в месяц, стараемся не брать короткие брони, в стоимость включена 1 смена белья в неделю. Уборка примерно также 100 дол. Свет и воду влкиенты платят сами, по счетчикам, платят по немного завышенному тарифу(это стандарт тут) так что это покрывает еще немного админ расходов. Менеджер который селит-выселяет, общается с людьми и тд, еще 100 дол. и ему на откуп по этому обьекту отданы доп услуги клиентам - он продает им туры, сдает в аренду машины, мотобайки и тд и зарабатывает себе дополнительно. Интернет 25 дол в месяц, IPTV 15 дол в месяц. Газа централизованного нет, стоит балон 15кг, заправка примерно 13 дол, хватает на пару месяцев. Поточные затраты - типа поменять лампочку, чтото сломалось и тд, если расписать на год, то еще порядка 20 дол в месяц. Также в расходы я закладываю 100 дол в месяц амортизационного фонда, чтобы раз в год перед началом высокого сезона "навести марафет"

Первые почти 3 года поселок не собирал деньги за common area, вывоз мусора и тд, сейчас это порядка 900 дол. в год.

Дом куплен за счет средств от прибыли моей компании, стоит на ее балансе, соответственно является понижающим налоги факторы.

На сегодняшний день в этом проекте такие дома стоят от 300,000 дол. что само по себе дало неплохой рост за условно говоря 5 лет. Для тех кто заводил на покупку валюту в Таиланд, получилось еще доп инвестиционная прибыль на разница курса 33,5 против 30,5 сегодня. К сожалению это не мой вариант, у меня все деньги местные, но с точки зрения стоимости актива в долларе. тоже приятно.



P.S. исходя из опыта других владельцев в этом проекте, это не самая хорощая, но и не самая плохая математика. хотя, скорее лучше чем средняя. Хотя могло бы быть намного лучше при системном и проф. подходе. Но для действительно хорошего агента, эти обьекты не интересны. Слишком низкая стоимость аренды и соответственно их комисия. Им больше интересны виллы которые в сутки стоят как этот дом в месяц. Поэтому приходится частично принимать участие в процессе. А это уже не инвестирование. а доп работа. А работа, как известно, от слова раб)