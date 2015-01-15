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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 507508509510>
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:30

Frant

мне Европа тоже больше нравится. но деньги в Таиланде проще зарабатывать. а на пенсию конечно в Европу

хотя когда то, пожил в Европе достаточно) скучно стало...но то молодость)
Reserve
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 13:36

  Reserve написав:но деньги в Таиланде проще зарабатывать

Яким чином?

Тайську мову - вивчили?

Акурт правильно писав, що в Туреччині громадянину Україні - робота не світить. Жодна)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:25

итого цифры по Лагуна Парк

писать буду в долларах чтобы было понятней, но обращаю внимание, что на момент покупки обьекта курс покупки доллара был 33,5 бата за доллар, сейчас 30,5 бат за доллар. Это тоже дало ощутимую отдачу.

Таунхоум в проекте Laguna Park, Laguna Phuket. 3 этажа, 3 спальни, 4 туалета, очень небольшая придомовая территория. Это был новый и неожиданный проект в Laguna Phuket, первый бюджетный в этом комплексе.
Цена на presale (это не котлован, это еще когда даже учаток не отгородили под застройку) была 6,700,000 бат, условно говоря 200,000 дол. Для владельцев другой недвижимости в Laguna Phuket был проведен presale и проданы первые 30 обьектов по спец ценам. Итоговая стоимость вышла 5,900,000 бат или 176,000 дол. был оплаен первый взнос порядка 3,000 дол + 35,000 дол и оформлена рассрочка на 3 года, под 3,5%(предмет торга, изначально в договоре было 5%) годовых. Были люди кто выторговал условия по первому взносу и процентам лучше, были хуже. Рассрочка была потом закрыта досрочно, по факту окончания гарантийного периода, через год после сдачи, релаьно получилось больше чем через полтора года. Именно в этот момент стало почти ясно, что все будет не так как представлялось и дом стал рассматриваться как будущий предмет аренды, а не для собственного проживания.
Дом сдавался с кондиционерами, кухней, встроенными шкафами, полностью готовыми туалетными комнатами, полы плитка и ламинат, стены оштукатурены и окрашены, подвесные потолки, все электрические коммуникации и тд, полная готовность к проживанию. По факту готовности была закуплена мебель и бытовая техника на примерно 15,000 дол. Еще до 2х тысяч долларов ушло на небольщие изменения интерьера и экстерьера, растения на улицу и тд. С учетом небольшого ремонта, обустройства и пробы пожить самостоятельно ушел год с момента сдачи.
На тот момент стало очень много работы и заниматься сдачей самостоятельно не было возможности, сама Лагуна тогда не предлагала рентал программы, связываться с метсными рЫелторами не хотелось, так как знакомы были с большинством из них не по наслышке. Было принято решение сдать дом на долгосрочный контракт. Выставлена оочень конкурентная цена на тот момеент 45,000 бат в месяц при годовом контракте,грубо говоря 15,000 дол в год. Для Лагуна это был первый проект в рамках комплекса с такими низкими арендными ставками. При том что карточка владельца была тогда такаяже как у владельцев дорогой виллы. Тоесть пожалуйста спортзалы, гольф, бассейны и кидс клубы любых 5ти звездочных отелей на территории Laguna Phuket, плюс очень хорошие скидки в ресторанах, спа и тд
На следующий год арендная ставка была увеличена до 50,000 бат в месяц, 18,000 дол в год и на третий год до 55,000 бат в месяц - 20,000 дол в год. Рядом сдавались такиеже дома и по 60т и по 70т. Но, концу третьего года Laguna Park вырос даже не знаю в сколько раз и продложает рости. стало понятно что дальше цены поднимать не получится(хотя здесь нормальная практика на приличную недвижимость прописывать в договоре увеличение стоимости на 5-10% в год). Более того даже 55,000 в месяц стало клиентам дорого, они сьехали. Было принято решение сдавать в короткую. Дополнительно затрачено еще порядка 5,000 дол на обновление. Высокий сезон сразу принес 15,000 дол за 2,5 месяца, дальше был долгн=ий процесс экспериментов с ценой, выход на китайскую площадку типа букинг.ком, заведение дружбы с рядом китайским туристических тим лидов (люди которые возят группы на отдых). Сейчас матемаетика примерно такая - в год получается примерно 25-30,000 дол. Это доход. Теперь о расходах.
На прачечную уходит порядка 100 дол в месяц, стараемся не брать короткие брони, в стоимость включена 1 смена белья в неделю. Уборка примерно также 100 дол. Свет и воду влкиенты платят сами, по счетчикам, платят по немного завышенному тарифу(это стандарт тут) так что это покрывает еще немного админ расходов. Менеджер который селит-выселяет, общается с людьми и тд, еще 100 дол. и ему на откуп по этому обьекту отданы доп услуги клиентам - он продает им туры, сдает в аренду машины, мотобайки и тд и зарабатывает себе дополнительно. Интернет 25 дол в месяц, IPTV 15 дол в месяц. Газа централизованного нет, стоит балон 15кг, заправка примерно 13 дол, хватает на пару месяцев. Поточные затраты - типа поменять лампочку, чтото сломалось и тд, если расписать на год, то еще порядка 20 дол в месяц. Также в расходы я закладываю 100 дол в месяц амортизационного фонда, чтобы раз в год перед началом высокого сезона "навести марафет"
Первые почти 3 года поселок не собирал деньги за common area, вывоз мусора и тд, сейчас это порядка 900 дол. в год.
Дом куплен за счет средств от прибыли моей компании, стоит на ее балансе, соответственно является понижающим налоги факторы.
На сегодняшний день в этом проекте такие дома стоят от 300,000 дол. что само по себе дало неплохой рост за условно говоря 5 лет. Для тех кто заводил на покупку валюту в Таиланд, получилось еще доп инвестиционная прибыль на разница курса 33,5 против 30,5 сегодня. К сожалению это не мой вариант, у меня все деньги местные, но с точки зрения стоимости актива в долларе. тоже приятно.

P.S. исходя из опыта других владельцев в этом проекте, это не самая хорощая, но и не самая плохая математика. хотя, скорее лучше чем средняя. Хотя могло бы быть намного лучше при системном и проф. подходе. Но для действительно хорошего агента, эти обьекты не интересны. Слишком низкая стоимость аренды и соответственно их комисия. Им больше интересны виллы которые в сутки стоят как этот дом в месяц. Поэтому приходится частично принимать участие в процессе. А это уже не инвестирование. а доп работа. А работа, как известно, от слова раб)
Востаннє редагувалось Reserve в Пон 16 гру, 2019 14:44, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:28

  Frant написав:
  Reserve написав:но деньги в Таиланде проще зарабатывать

Яким чином?

Тайську мову - вивчили?

Акурт правильно писав, що в Туреччині громадянину Україні - робота не світить. Жодна)))


в Азию в принципе едут деньги зарабатывать. ну кроме пенсионеров, те я вообще не понимаю зачем едут, кроме как за тайскими женами

не забывайте, даже по наемным сотрудникам,одному и тому же человеку, на одной и той же должности, в Бангкоке заплятят в полтора и больше раз по сравнению с его зарплатой в Европе.

Язык знаю на очень простом бытовом уровне. Впрочем тайский сельской житель это почти Эллочка людоедочка по словарному запасу) Для работы достаточно английского, в быту владею не только им.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:45

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

прошу всех извинить за опечатки и ошибки. все таки пишу на русском достаточно редко и обычно краткосложными предложениями)
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:55

  akurt написав:Цікаві питання до Квесторе_поверніться та до Reserve:

1. Яким чином, не прив"язуючи скотчем до ніг, можна вивести з України 120 000 -220 000 доларів США.

2. Чи влаштовує те, шо при оплаті - за звичайними вимогами тайських продавців квартир - мінімум 30% вартості квартири при купівлі із відтермінуванням - ви ЄДИНЕ, що отримуєте - то в конверті eлектронну-картку ключ від квартири, а Право власності отримаєте тільки при оплаті на протязі - наприклад - 7 років - тільки при виплаті повної суми в 120 000-220 000$ і не інакше.

3. Чи влаштовує шановне панство eлектронна картка - чудове досягнення науки і техніки, яку може власник будинка перепрограмувати без вашої участі і ви ніколи не попадете у власну прєлєсть. Та яку там прєлєсть - ліфт без діючої електронної картки не підніме ні на 10-ий, ні на 20-ий поверхи, звідки дуже б хотілося б подивится на місцевих жителів. А чого вам попадати: Права власності у вас же немає...

1.
Так тепер можна 50Куе фінансувати, а скоро і всі 100куе в рік (плани лібералізації НБУ). Тіпа купив лот акцій Тесли а потім продав і вуаля, як варіант, щоб не прив"язувати до ніг.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:58

  Richi написав:
  Reserve написав:по поводу всех остальных рассчетов, удивительных 50% управляющей и тд...
не вдаваюсь в подробности - на сегодняшний день практически все крупные застройщики предлагают отдать квартиру им в управление. да, действительно при этом будут ограничения сколько и когда можно будет жить в своей квартире, но при этом сколько вы заработаете в ближайшие 5 или 7 лет вы знаете сразу, эта сумма прописывается в контракте, обычно составляет 5-7% от продажной стоимости жилья в год, сколько, как, в какой сезон и за какие деньги будет квартира сдана, покупателя не будет интересовать никак.

Вы сами покупали? Сами сдавали? Хоть один контракт сами читали? Считали в конце концов???
Я Вам накидаю один из нескольких вариантов для понимания. Варианты отличаются в зависимости от Вашего участия (сами находите клиентов или нет) и в зависимости от использования (пользуетесь в указанные даты или вообще отдаёте на откуп).
Итак пример:
Купили квартиру за 50 т и Вам обещают 5% (2500 ) годовых если Вы выполняете все условия и в ближайшие 3 года не приближаетесь к квартире. И вроде ничего особенного, но здесь начинаются дополнительные условия:
Для начала, Вам необходимо обставить квартиру в соответствии с указаниями УК (сушилка, определённое кол-во постельного, шкафы, утюг, кастрюли и пр. и пр.) Хорошо если позволят это сделать самостоятельно, но могут и направить в свою компанию (как это делают банки направляя в страховую выдавая кредит), которая занимается дизайном и где соответственно на 30-70% дороже. Но Вы в другой стране и у вас нет, как времени выяснять, так возможности заниматься этим (ездить заказывать мебель, шторы, проверять, исправлять , контролировать и т.д.). Поэтому, вместо 10-12 т Вам придётся потратить 15-17. В итоге Вы уже потратили не 50 а 67. Соответственно 2500 - это уже не 5%, а 3,7% годовых. Далее, вы отдаёте квартиру в управление и приезжаете через год получить свои 2500, но получаете в 1200 в лучшем случае. На 1300 Вам предоставляют счета (уборка выезд-заезд, чистка кондиционера, текущий ремонт ...) Вы разочарованы, т.к. не можете понять откуда такое количество уборок, зачем чистить новый кондиционер и пр. Но вам обоснуют, а если и нет - придётся верить на слово. Получив свои 1200 на руки, Вам не стоит огорчаться, т.к. это не конец истории. Из этих денег Вам нужно ещё оплатить таксу поддержки и налог на недвижимость. Остаётся 200, но не стоит огорчаться т.к. это ещё не самое плохое, т.к. всё плохое впереди. Вы идёте в УК и говорите, что вас такие условия не устраивают, то Вам показывают контракт на 3-5 лет, жмут руку и вы прощаетесь до следующих волнующих встреч. Смеривший с ситуацией (сложно качать права в чужой стране, где прибываешь временно). Вы приходите через 2 года чтобы закрыть вопрос. Срок действия контракта закончен и Вы готовы подводить итоги.
Итак, за 3 года использования вашей недвижимости Вы получили 200-300 в год, что составляет 900 за 3 года (1,3% , что составляет 0,43% годовых). В итоге Вам возвращают вашу квартиру с убитой мебелью (минус 17 т) в которой нужно делать ремонт т.к. замки разбиты, двери в душевой слетают при закрытии, крышка от унитаза живёт отдельно, шторы использовали вместо салфеток, диван обоссан и т.д. Проще всё выкинуть и сделать заново, чем ремонтировать.
В итоге минус 3 год, 17 штук (25% к вложенным деньгам) + опыт.
Так что вдавайтесь в подробности прежде, чем писать эту чушь. Если бы зарубежная недвижимость давала 5-7 % её скупали бы подъездами и этажами. В первую очередь не наши, а те же немцы и пр. европейцы.
Хотите зарабатывать 7% ? Это нужно у банка покупать заложенную интересную (не большую, рядом с морем) квартиру за недорого и самостоятельно сдавать ее посуточно. Минимум вложений и максимум выхлоп + ваша энергия, контроль и .... Но это уже совершенно другая история.

комент агонь!
браво
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:07

  Reserve написав:в Азию в принципе едут деньги зарабатывать. ну кроме пенсионеров, те я вообще не понимаю зачем едут, кроме как за тайскими женами

тобто пенсіонером є зміст їхати за тайською жінкою, я правильно зрозумів?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:09

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

ще набросаю на вентилятор:
https://dou.ua/forums/topic/29165/
История которая не претендует на объективность — 55 летний американец, программист из Калифорнии, уже 1.5 года живёт в машине на парковке. Он один из 40 млн бедных в этой стране, которые по различным причинам бедствуют.



После собственного опыта переезда в несколько стран (тоже не может быть объективным мнением) не готов жить где либо, кроме своей страны — Украины. И для это вопрос не патриотизма. (здравый смысл :)

Так хотя бы остаётся шанс изменить свою страну к лучшему и дать возможность другим поколениям украинцев жить в более лучшем обществе.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:15

  Reserve написав:Поэтому приходится частично принимать участие в процессе. А это уже не инвестирование. а доп работа. А работа, как известно, от слова раб)

Вы меня уж простите, но я вынужден всё что Вы так много написали, умножить на ноль. Вы либо инвестируете, либо работаете. Если принимаете участие, то оплачивайте свою работу и посмотрим что останется.
Есть такое правило, как правильно считать прибыль когда помещение в собственности. Вы должны посчитать стоимость аренды (по максимальной ставке) и выплачивать себе эту сумму каждый месяц, словно Вы снимаете. В противном случае - это самообман. У меня знакомая зарабатывает в магазине 3500, 1500 - платит продавцам и считает что зарабатывает 2000. Если бы она просто сдала этот магазин в аренду, то получала бы 2500 при меньших головняках и затратах.
Занимаясь чем либо и не выплачивая себе зарплату Вы занимаетесь самообманом и приводите не правильные цифры. Там купил, там перестроил, там не записал, там потратил пол жизни ... - это не учитываем, а смотрим только на полученную сумму и с чем вошли.
Richi
 
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