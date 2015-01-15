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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 507508509510
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:19

  flyman написав:
  Reserve написав:в Азию в принципе едут деньги зарабатывать. ну кроме пенсионеров, те я вообще не понимаю зачем едут, кроме как за тайскими женами

тобто пенсіонером є зміст їхати за тайською жінкою, я правильно зрозумів?


когда бат к доллару был слабее, а к фунту так вообще, была тема, малообеспеченным пенсионерам из Европы ехать в Таиланд жить на пенсию. и как один из важных факторов было то, что дедушка спокойно мог себе найти дэвушку, которая ему и мама, будет и жена и гувернантка. зачастую за совсем смешные деньги. сейчас бат подорожал, ужесточили визовые условия по пенсионным визам, в целом цены выросли да и дэвушки стали более меркантильными)
Пенсионеры потихоньку начинают возвращаться домой, в цивилизованные условия, ну а дэвушек бывает с собой прихватывают. Хотя обычно это если у тайки уже совсем безнадега и последний шанс. Жители провинции не любят узежать из Таиланда по целому ряду причин, в первую очередь религиозных, семейных и социальных. А прогрессивные тайки сами кого хочешь могут увезти куда угодно в мире, но дедушки их редко интересуют.
Reserve
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:32

  Reserve написав:
  flyman написав:
  Reserve написав:в Азию в принципе едут деньги зарабатывать. ну кроме пенсионеров, те я вообще не понимаю зачем едут, кроме как за тайскими женами

тобто пенсіонером є зміст їхати за тайською жінкою, я правильно зрозумів?


когда бат к доллару был слабее, а к фунту так вообще, была тема, малообеспеченным пенсионерам из Европы ехать в Таиланд жить на пенсию. и как один из важных факторов было то, что дедушка спокойно мог себе найти дэвушку, которая ему и мама, будет и жена и гувернантка. зачастую за совсем смешные деньги. сейчас бат подорожал, ужесточили визовые условия по пенсионным визам, в целом цены выросли да и дэвушки стали более меркантильными)
Пенсионеры потихоньку начинают возвращаться домой, в цивилизованные условия, ну а дэвушек бывает с собой прихватывают. Хотя обычно это если у тайки уже совсем безнадега и последний шанс. Жители провинции не любят узежать из Таиланда по целому ряду причин, в первую очередь религиозных, семейных и социальных. А прогрессивные тайки сами кого хочешь могут увезти куда угодно в мире, но дедушки их редко интересуют.

А як з громадянством, от женився на тайці, і через скільки років світить, чи не світить взагалі (чув що там біда з отриманням громадянства)?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:34

  Richi написав:
  Reserve написав:Поэтому приходится частично принимать участие в процессе. А это уже не инвестирование. а доп работа. А работа, как известно, от слова раб)

Вы меня уж простите, но я вынужден всё что Вы так много написали, умножить на ноль. Вы либо инвестируете, либо работаете. Если принимаете участие, то оплачивайте свою работу и посмотрим что останется.
Есть такое правило, как правильно считать прибыль когда помещение в собственности. Вы должны посчитать стоимость аренды (по максимальной ставке) и выплачивать себе эту сумму каждый месяц, словно Вы снимаете. В противном случае - это самообман. У меня знакомая зарабатывает в магазине 3500, 1500 - платит продавцам и считает что зарабатывает 2000. Если бы она просто сдала этот магазин в аренду, то получала бы 2500 при меньших головняках и затратах.
Занимаясь чем либо и не выплачивая себе зарплату Вы занимаетесь самообманом и приводите не правильные цифры. Там купил, там перестроил, там не записал, там потратил пол жизни ... - это не учитываем, а смотрим только на полученную сумму и с чем вошли.


:) немного улыбнуло, спасибо
я не финансист, не связан с инветсированием и тд
каждый сам выбирает как ему и что считать)

у меня своя математика, у вас своя (для меня чуждая)

если взять для примера тот актив, что я описал, то мои задачи были вложить деньги с целью сохранения их и оптимизации налогов(напомню еще раз, была прибыль, которую я предпочел потратить и выйти из под налогов по этой сумме)

я могу спокойно выйти из этого актива в течении полугода и зафиксировать опятьже прибыль. а не убыток. более того актив является диверсификационным, и сам по себе как вложение и как источник дополнительного дохода.

вот примерно такие были идеи и задачи, лично для себя их считаю реализоваными скорее удачно , чем не удачно, хотя конечно можно было бы лучше. на сегодняшний день мое участие в сдаче этого обьекта очень близко к нулю. система налажена, нанятый менеджер более менее справляется. меня устраивает. есть другой обьект аренды. который гораздо лучit себя показывает, но требует все таки внимания. а есть еще один который очень плох) но в любом случае, это все интересный опыт, диверсификация доходов и навыков.

Про знакомую вашу верно, но, при условии, что у нее нет другого вида деятельности, который ей приносит как десять этих палаток, но она почемуто упрямо цепляется за нее и никак не хочет комуто сдать или нанять себе замену.
А если у нее такого нет, то я вам больше скажу, ваша знакомая молодец, она вывела свой бизнес на рентабельность и будет его развивать. кто знает может через 5 лет у нее будет 100 таких палаток или свой торговый центр. а сдав свою палатку другим людям под бизнес и не делая ничего другого - через 5 лет, у нее, в лучшем случае та самая палатка...а может и ее не останется.
Востаннє редагувалось Reserve в Пон 16 гру, 2019 15:50, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:36

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  flyman написав:А як з громадянством, от женився на тайці, і через скільки років світить, чи не світить взагалі (чув що там біда з отриманням громадянства)?


можно, но сложно. жена тайка для этого в принципе и не нужна

да только зачем оно это гражданство? ) своим вы для тайцев все равно не станете. мы все для них aliens)
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:55

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

за сегодня написал комментов в интернете больше чем за всю предидущую жизнь)
вот что значит приболеть и маяться постельным режимом
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