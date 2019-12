Додано: Пон 16 гру, 2019 15:32

Reserve написав: flyman написав: Reserve написав: в Азию в принципе едут деньги зарабатывать. ну кроме пенсионеров, те я вообще не понимаю зачем едут, кроме как за тайскими женами

в Азию в принципе едут деньги зарабатывать. ну кроме пенсионеров, те я вообще не понимаю зачем едут, кроме как за тайскими женами

тобто пенсіонером є зміст їхати за тайською жінкою, я правильно зрозумів? тобто пенсіонером є зміст їхати за тайською жінкою, я правильно зрозумів?



когда бат к доллару был слабее, а к фунту так вообще, была тема, малообеспеченным пенсионерам из Европы ехать в Таиланд жить на пенсию. и как один из важных факторов было то, что дедушка спокойно мог себе найти дэвушку, которая ему и мама, будет и жена и гувернантка. зачастую за совсем смешные деньги. сейчас бат подорожал, ужесточили визовые условия по пенсионным визам, в целом цены выросли да и дэвушки стали более меркантильными)

когда бат к доллару был слабее, а к фунту так вообще, была тема, малообеспеченным пенсионерам из Европы ехать в Таиланд жить на пенсию. и как один из важных факторов было то, что дедушка спокойно мог себе найти дэвушку, которая ему и мама, будет и жена и гувернантка. зачастую за совсем смешные деньги. сейчас бат подорожал, ужесточили визовые условия по пенсионным визам, в целом цены выросли да и дэвушки стали более меркантильными)

Пенсионеры потихоньку начинают возвращаться домой, в цивилизованные условия, ну а дэвушек бывает с собой прихватывают. Хотя обычно это если у тайки уже совсем безнадега и последний шанс. Жители провинции не любят узежать из Таиланда по целому ряду причин, в первую очередь религиозных, семейных и социальных. А прогрессивные тайки сами кого хочешь могут увезти куда угодно в мире, но дедушки их редко интересуют.

А як з громадянством, от женився на тайці, і через скільки років світить, чи не світить взагалі (чув що там біда з отриманням громадянства)?

