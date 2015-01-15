Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Reserve написав:в Азию в принципе едут деньги зарабатывать. ну кроме пенсионеров, те я вообще не понимаю зачем едут, кроме как за тайскими женами
тобто пенсіонером є зміст їхати за тайською жінкою, я правильно зрозумів?
когда бат к доллару был слабее, а к фунту так вообще, была тема, малообеспеченным пенсионерам из Европы ехать в Таиланд жить на пенсию. и как один из важных факторов было то, что дедушка спокойно мог себе найти дэвушку, которая ему и мама, будет и жена и гувернантка. зачастую за совсем смешные деньги. сейчас бат подорожал, ужесточили визовые условия по пенсионным визам, в целом цены выросли да и дэвушки стали более меркантильными) Пенсионеры потихоньку начинают возвращаться домой, в цивилизованные условия, ну а дэвушек бывает с собой прихватывают. Хотя обычно это если у тайки уже совсем безнадега и последний шанс. Жители провинции не любят узежать из Таиланда по целому ряду причин, в первую очередь религиозных, семейных и социальных. А прогрессивные тайки сами кого хочешь могут увезти куда угодно в мире, но дедушки их редко интересуют.
Reserve написав:в Азию в принципе едут деньги зарабатывать. ну кроме пенсионеров, те я вообще не понимаю зачем едут, кроме как за тайскими женами
тобто пенсіонером є зміст їхати за тайською жінкою, я правильно зрозумів?
когда бат к доллару был слабее, а к фунту так вообще, была тема, малообеспеченным пенсионерам из Европы ехать в Таиланд жить на пенсию. и как один из важных факторов было то, что дедушка спокойно мог себе найти дэвушку, которая ему и мама, будет и жена и гувернантка. зачастую за совсем смешные деньги. сейчас бат подорожал, ужесточили визовые условия по пенсионным визам, в целом цены выросли да и дэвушки стали более меркантильными) Пенсионеры потихоньку начинают возвращаться домой, в цивилизованные условия, ну а дэвушек бывает с собой прихватывают. Хотя обычно это если у тайки уже совсем безнадега и последний шанс. Жители провинции не любят узежать из Таиланда по целому ряду причин, в первую очередь религиозных, семейных и социальных. А прогрессивные тайки сами кого хочешь могут увезти куда угодно в мире, но дедушки их редко интересуют.
А як з громадянством, от женився на тайці, і через скільки років світить, чи не світить взагалі (чув що там біда з отриманням громадянства)?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Reserve написав:Поэтому приходится частично принимать участие в процессе. А это уже не инвестирование. а доп работа. А работа, как известно, от слова раб)
Вы меня уж простите, но я вынужден всё что Вы так много написали, умножить на ноль. Вы либо инвестируете, либо работаете. Если принимаете участие, то оплачивайте свою работу и посмотрим что останется. Есть такое правило, как правильно считать прибыль когда помещение в собственности. Вы должны посчитать стоимость аренды (по максимальной ставке) и выплачивать себе эту сумму каждый месяц, словно Вы снимаете. В противном случае - это самообман. У меня знакомая зарабатывает в магазине 3500, 1500 - платит продавцам и считает что зарабатывает 2000. Если бы она просто сдала этот магазин в аренду, то получала бы 2500 при меньших головняках и затратах. Занимаясь чем либо и не выплачивая себе зарплату Вы занимаетесь самообманом и приводите не правильные цифры. Там купил, там перестроил, там не записал, там потратил пол жизни ... - это не учитываем, а смотрим только на полученную сумму и с чем вошли.
немного улыбнуло, спасибо я не финансист, не связан с инветсированием и тд каждый сам выбирает как ему и что считать)
у меня своя математика, у вас своя (для меня чуждая)
если взять для примера тот актив, что я описал, то мои задачи были вложить деньги с целью сохранения их и оптимизации налогов(напомню еще раз, была прибыль, которую я предпочел потратить и выйти из под налогов по этой сумме)
я могу спокойно выйти из этого актива в течении полугода и зафиксировать опятьже прибыль. а не убыток. более того актив является диверсификационным, и сам по себе как вложение и как источник дополнительного дохода.
вот примерно такие были идеи и задачи, лично для себя их считаю реализоваными скорее удачно , чем не удачно, хотя конечно можно было бы лучше. на сегодняшний день мое участие в сдаче этого обьекта очень близко к нулю. система налажена, нанятый менеджер более менее справляется. меня устраивает. есть другой обьект аренды. который гораздо лучit себя показывает, но требует все таки внимания. а есть еще один который очень плох) но в любом случае, это все интересный опыт, диверсификация доходов и навыков.
Про знакомую вашу верно, но, при условии, что у нее нет другого вида деятельности, который ей приносит как десять этих палаток, но она почемуто упрямо цепляется за нее и никак не хочет комуто сдать или нанять себе замену. А если у нее такого нет, то я вам больше скажу, ваша знакомая молодец, она вывела свой бизнес на рентабельность и будет его развивать. кто знает может через 5 лет у нее будет 100 таких палаток или свой торговый центр. а сдав свою палатку другим людям под бизнес и не делая ничего другого - через 5 лет, у нее, в лучшем случае та самая палатка...а может и ее не останется.
Востаннє редагувалось Reserve в Пон 16 гру, 2019 15:50, всього редагувалось 3 разів.
Reserve написав:в Азию в принципе едут деньги зарабатывать
Можна уточнити - як саме? Конкретніше - ким працювати???
Не думаю, що понаєх, який не знає ні мови, ні законів, ні звичаїв, може щось заробити в чужій країні. Тим більше - бідній і неіндустріальній. Що там робити? Шашлики для туристів смажити? Офіціантом? Чавити олію (збирати банани)?
Я розумію підхід пана Акурта, який купив собі квартиру в Анталії, інвестувавші в котлован. Він проживе там 2-3 роки, і продасть з прибутком.
Але купляти квартиру хрєн знає де, за 3000 км заради банальної здачі в оренду???
Востаннє редагувалось Frant в Пон 16 гру, 2019 16:49, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Reserve написав:за сегодня написал комментов в интернете больше чем за всю предидущую жизнь) вот что значит приболеть и маяться постельным режимом
Reserve! Perfect score! Full score! The highest score!
Пан Frant! akurt НЕ купував котлован. Я ретельно слідкував за будівництвом будинка з 2015 року. Будинок був зданий в 2016 и квартири виставлені на продаж. Як тільки долар "підскочив" - осінь 2017 - а ціни не встигли змінитися - дав 600 доларів завдаток і через 2 тижні купив. За ці 2 тижня ВСІ (!!!) квартири в будинку були продані. Остаточне рішення прийняв після того, як детально поговорив із сусідами - пан та пані напроти (турки, які - як і більшість мешканців будинка - ще мають кварири в Стамбулі) сказали, що вони за 6 місяців перемацали купу квартир і прийшли до висновку, що цей будинок за всіма параметрами - найкращій за якістю. Також "плюсів" додало те, що в будинку мешкають громадяни декількох країн (це важливо). Крім того, "плюс" додався від того, шо на одному поверсі в квартирі "2+1" мешкає досить відомий естрадний співак: виступає із концертами тільки в концертних залах готелів 5*. На Новий рік - велике естрадне шоу - звісно для мене будть контрамарки. Я не вихваляюся, а пишу пр те, що важливо дивитися і на сусідів...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 16 гру, 2019 17:12, всього редагувалось 2 разів.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
Чи готові ви особисто морально та матеріально платити в Таїланді - із виручки від здачі - податок на нерухомість, яка здається в оренду - в розмірі 12,5% від вартості квартири в 120 000 - 220 000 доларів США? Підкреслюю: не від виручки, і не від прибутку, а 12,5% від оціночної вартості житла. Це в рік.
питання для вечного запитальщика,как тонко всё таки Браво Акурт YES
Витька,извинись,я всё прощу http://memesmix.net/meme/wvsdd6