Додано: Пон 16 гру, 2019 15:34

Richi написав: Reserve написав: Поэтому приходится частично принимать участие в процессе. А это уже не инвестирование. а доп работа. А работа, как известно, от слова раб) Поэтому приходится частично принимать участие в процессе. А это уже не инвестирование. а доп работа. А работа, как известно, от слова раб)

Вы меня уж простите, но я вынужден всё что Вы так много написали, умножить на ноль. Вы либо инвестируете, либо работаете. Если принимаете участие, то оплачивайте свою работу и посмотрим что останется.

Есть такое правило, как правильно считать прибыль когда помещение в собственности. Вы должны посчитать стоимость аренды (по максимальной ставке) и выплачивать себе эту сумму каждый месяц, словно Вы снимаете. В противном случае - это самообман. У меня знакомая зарабатывает в магазине 3500, 1500 - платит продавцам и считает что зарабатывает 2000. Если бы она просто сдала этот магазин в аренду, то получала бы 2500 при меньших головняках и затратах.

Занимаясь чем либо и не выплачивая себе зарплату Вы занимаетесь самообманом и приводите не правильные цифры. Там купил, там перестроил, там не записал, там потратил пол жизни ... - это не учитываем, а смотрим только на полученную сумму и с чем вошли. Вы меня уж простите, но я вынужден всё что Вы так много написали, умножить на ноль. Вы либо инвестируете, либо работаете. Если принимаете участие, то оплачивайте свою работу и посмотрим что останется.Есть такое правило, как правильно считать прибыль когда помещение в собственности. Вы должны посчитать стоимость аренды (по максимальной ставке) и выплачивать себе эту сумму каждый месяц, словно Вы снимаете. В противном случае - это самообман. У меня знакомая зарабатывает в магазине 3500, 1500 - платит продавцам и считает что зарабатывает 2000. Если бы она просто сдала этот магазин в аренду, то получала бы 2500 при меньших головняках и затратах.Занимаясь чем либо и не выплачивая себе зарплату Вы занимаетесь самообманом и приводите не правильные цифры. Там купил, там перестроил, там не записал, там потратил пол жизни ... - это не учитываем, а смотрим только на полученную сумму и с чем вошли.

немного улыбнуло, спасибоя не финансист, не связан с инветсированием и тдкаждый сам выбирает как ему и что считать)у меня своя математика, у вас своя (для меня чуждая)если взять для примера тот актив, что я описал, то мои задачи были вложить деньги с целью сохранения их и оптимизации налогов(напомню еще раз, была прибыль, которую я предпочел потратить и выйти из под налогов по этой сумме)я могу спокойно выйти из этого актива в течении полугода и зафиксировать опятьже прибыль. а не убыток. более того актив является диверсификационным, и сам по себе как вложение и как источник дополнительного дохода.вот примерно такие были идеи и задачи, лично для себя их считаю реализоваными скорее удачно , чем не удачно, хотя конечно можно было бы лучше. на сегодняшний день мое участие в сдаче этого обьекта очень близко к нулю. система налажена, нанятый менеджер более менее справляется. меня устраивает. есть другой обьект аренды. который гораздо лучit себя показывает, но требует все таки внимания. а есть еще один который очень плох) но в любом случае, это все интересный опыт, диверсификация доходов и навыков.Про знакомую вашу верно, но, при условии, что у нее нет другого вида деятельности, который ей приносит как десять этих палаток, но она почемуто упрямо цепляется за нее и никак не хочет комуто сдать или нанять себе замену.А если у нее такого нет, то я вам больше скажу, ваша знакомая молодец, она вывела свой бизнес на рентабельность и будет его развивать. кто знает может через 5 лет у нее будет 100 таких палаток или свой торговый центр. а сдав свою палатку другим людям под бизнес и не делая ничего другого - через 5 лет, у нее, в лучшем случае та самая палатка...а может и ее не останется.