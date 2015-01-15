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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 509510511512>
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:03

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:Тим більше - бідній і неіндустріальній.

если это вы про Таиланд - то это не свосем так,
в принципе это стандартная ошибка, люди думают что Таиланд живет за счет туризма, все нищие и тд)

почитайте, в интернете много информации об экономике Таиланда. искренне хотелось бы такой уровень для Украины, хотя бы лет через 30...
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:07

Frant

да, на картинках проект выглядел совсем иначе, потом еще в процессе концепция у него слегка изменилась, ну и на строителях секономили сильно...вобщем по готовности дома стало ясно, что нет, это не семейное гнездо, холидей хоум - может быть, но не больше
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:08

  Reserve написав:
  Frant написав:Тим більше - бідній і неіндустріальній.

если это вы про Таиланд - то это не свосем так,
в принципе это стандартная ошибка, люди думают что Таиланд живет за счет туризма, все нищие и тд)

почитайте, в интернете много информации об экономике Таиланда. искренне хотелось бы такой уровень для Украины, хотя бы лет через 30...


Мене не цікавить відповідь загальними фразами.
Повторюю питання.

Ким може працювати пересічний українець в Таїланді?
Асфальт класти?
Торгувати апельсинами?
Гайки точити?
В каналізації колупатись (сантехніком)?

  Reserve написав:а картинках проект выглядел совсем иначе, потом еще в процессе концепция у него слегка изменилась, ну и на строителях секономили сильно..

Браво!
Специфіка країни, в якій не виконуються закони)))


Зарплати в Таїланді невисокі, так що їхати туди на заробки немає сенсу.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:13

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:Можна уточнити - як саме?
Конкретніше - ким працювати???


как это? кем умеете конечно. это не в Европу на клубнику ездить.
про разнорабочих речь не идет, тут хватает бирманцев, и прочих соседей. да и нельзя, по закону, иностранцам работать официантами, бананы собирать и тд., и сдадут моментально, тут или по найму или делать бизнес, кто какой умеет.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:16

  Reserve написав:тут или по найму или делать бизнес, кто какой умеет

В чому перевага перед європейськими країнами?
Тим більше, що закони в Таїланді не виконуються))))
Вас постригли при будівництві, а Ви того навіть не зрозуміли.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 16 гру, 2019 17:16, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:16

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:Зарплати в Таїланді невисокі, так що їхати туди на заробки немає сенсу.


ну у кого невысокие, а у кого вполне нормальные. на той неделе обедали с менеджером крупного развлекательного обьекта. это наемный сотрудник, зарплата 25т дол в месяц. фб менеджер там же получает 15т дол в месяц +% от общепита и тд
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:17

  Reserve написав:
  Frant написав:Зарплати в Таїланді невисокі, так що їхати туди на заробки немає сенсу.


ну у кого невысокие, а у кого вполне нормальные. на той неделе обедали с менеджером крупного развлекательного обьекта. это наемный сотрудник, зарплата 25т дол в месяц. фб менеджер там же получает 15т дол в месяц +% от общепита и тд

Бог з Вами, працюйте собі в Таїланді.
Ми вже якось тут перекантуємось)))) :wink:

В принципі, папір (Інтернет) - все стерпить)))
Востаннє редагувалось Frant в Пон 16 гру, 2019 17:18, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:18

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:В чому перевага перед європейськими країнами?
Тим більше, що закони не виконуються))))


денег больше)
когда в Украине начнут так "не выполнятся" законы, начнется развитие государства и экономики
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:19

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:Ким може працювати пересічний українець в Таїланді?


извиняюсь. я не заметил ключевого момента в вопросе.
отвечаю - пересичный - никем
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:22

Добре, що гілка "виправилася" та пішла у правильному напрямку.
Треба подякувати пану Reservе за досить якісний докладний матеріал та за те, що витрачає свій час.
Для відвідувачів гілки - дуже цікавий матеріал - гадаю, шо його так багато, що треба його "переварити".
Востаннє редагувалось akurt в Пон 16 гру, 2019 17:22, всього редагувалось 1 раз.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt
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