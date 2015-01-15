|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 гру, 2019 17:03
Frant написав:
Тим більше - бідній і неіндустріальній.
если это вы про Таиланд - то это не свосем так,
в принципе это стандартная ошибка, люди думают что Таиланд живет за счет туризма, все нищие и тд)
почитайте, в интернете много информации об экономике Таиланда. искренне хотелось бы такой уровень для Украины, хотя бы лет через 30...
-
Reserve
-
-
- Повідомлень: 69
- З нами з: 30.09.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 гру, 2019 17:07
Frant
да, на картинках проект выглядел совсем иначе, потом еще в процессе концепция у него слегка изменилась, ну и на строителях секономили сильно...вобщем по готовности дома стало ясно, что нет, это не семейное гнездо, холидей хоум - может быть, но не больше
-
Reserve
-
-
- Повідомлень: 69
- З нами з: 30.09.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 гру, 2019 17:08
Reserve написав: Frant написав:
Тим більше - бідній і неіндустріальній.
если это вы про Таиланд - то это не свосем так,
в принципе это стандартная ошибка, люди думают что Таиланд живет за счет туризма, все нищие и тд)
почитайте, в интернете много информации об экономике Таиланда. искренне хотелось бы такой уровень для Украины, хотя бы лет через 30...
Мене не цікавить відповідь загальними фразами.
Повторюю питання.Ким може працювати пересічний українець в Таїланді?
Асфальт класти?
Торгувати апельсинами?
Гайки точити?
В каналізації колупатись (сантехніком)?
Reserve написав:
а картинках проект выглядел совсем иначе, потом еще в процессе концепция у него слегка изменилась, ну и на строителях секономили сильно..
Браво!
Специфіка країни, в якій не виконуються закони)))
Зарплати в Таїланді невисокі, так що їхати туди на заробки немає сенсу.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 20823
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1163 раз.
- Подякували: 2150 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 гру, 2019 17:13
Frant написав:
Можна уточнити - як саме?
Конкретніше - ким працювати???
как это? кем умеете конечно. это не в Европу на клубнику ездить.
про разнорабочих речь не идет, тут хватает бирманцев, и прочих соседей. да и нельзя, по закону, иностранцам работать официантами, бананы собирать и тд., и сдадут моментально, тут или по найму или делать бизнес, кто какой умеет.
-
Reserve
-
-
- Повідомлень: 69
- З нами з: 30.09.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 гру, 2019 17:16
Reserve написав:
тут или по найму или делать бизнес, кто какой умеет
В чому перевага перед європейськими країнами?
Тим більше, що закони в Таїланді не виконуються))))
Вас постригли при будівництві, а Ви того навіть не зрозуміли.
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 16 гру, 2019 17:16, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 20823
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1163 раз.
- Подякували: 2150 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 гру, 2019 17:16
Frant написав:
Зарплати в Таїланді невисокі, так що їхати туди на заробки немає сенсу.
ну у кого невысокие, а у кого вполне нормальные. на той неделе обедали с менеджером крупного развлекательного обьекта. это наемный сотрудник, зарплата 25т дол в месяц. фб менеджер там же получает 15т дол в месяц +% от общепита и тд
-
Reserve
-
-
- Повідомлень: 69
- З нами з: 30.09.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 гру, 2019 17:17
Reserve написав: Frant написав:
Зарплати в Таїланді невисокі, так що їхати туди на заробки немає сенсу.
ну у кого невысокие, а у кого вполне нормальные. на той неделе обедали с менеджером крупного развлекательного обьекта. это наемный сотрудник, зарплата 25т дол в месяц. фб менеджер там же получает 15т дол в месяц +% от общепита и тд
Бог з Вами, працюйте собі в Таїланді.
Ми вже якось тут перекантуємось))))
В принципі, папір (Інтернет) - все стерпить)))
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 16 гру, 2019 17:18, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 20823
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1163 раз.
- Подякували: 2150 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 гру, 2019 17:18
Frant написав:
В чому перевага перед європейськими країнами?
Тим більше, що закони не виконуються))))
денег больше)
когда в Украине начнут так "не выполнятся" законы, начнется развитие государства и экономики
-
Reserve
-
-
- Повідомлень: 69
- З нами з: 30.09.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 гру, 2019 17:19
Frant написав:
Ким може працювати пересічний українець в Таїланді?
извиняюсь. я не заметил ключевого момента в вопросе.
отвечаю - пересичный - никем
-
Reserve
-
-
- Повідомлень: 69
- З нами з: 30.09.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 гру, 2019 17:22
Добре, що гілка "виправилася" та пішла у правильному напрямку.
Треба подякувати пану Reservе за досить якісний докладний матеріал та за те, що витрачає свій час.
Для відвідувачів гілки - дуже цікавий матеріал - гадаю, шо його так багато, що треба його "переварити".
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 16 гру, 2019 17:22, всього редагувалось 1 раз.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 3793
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 789 раз.
- Подякували: 553 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4612
|442235
|
|
|224
|32844
|
|
|213
|72280
|
|