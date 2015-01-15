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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 16 гру, 2019 17:22
Мизантрóп написав:
Акурт - педагог от Бога! Мы все у него учимся на форуме безвозмездно
від слова "дно"
ДНО, а, сер.
1. Ґрунтова поверхня під водою. Не вмирав душа наша, Не вмирає воля. І неситий не виоре На дні моря поле (Тарас Шевченко, I, 1951, 325); Тут було неглибоко, і ми попихали свої човники, упираючись веслами в дно (Олесь Досвітній, Вибр., 1959, 407);
// Нижня плоска частина улоговини на поверхні землі. На дні довгого яру блищать рядками ставочки в очеретах, в осоці, зеленіють левади (Нечуй-Левицький, II, 1956, 263); Спочатку у виритій ямі ми забивали в дно кілок (Олесь Донченко, V, 1957, 202).
Відмінки Однина Множина
Називний дно де́на
Родовий дна ден
Давальний дну де́нам
Знахідний дно де́на
Орудний дном де́нами
Місцевий на/у дні, дну на/у де́нах
Кличний дно де́на
* Але: два, три, чотири дна
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Пон 16 гру, 2019 17:24
Frant написав:
Вас постригли при будівництві, а Ви того навіть не зрозуміли.
та нет, не меня постригли, а я неаккуратно подощел к выбору обьекта, понадеялся на девелопера, с которым много лет ни у кого не было проблем, а оказалось девелопер совсем не тот, права были переданы сторонней компании...это вопрос моих ошибок и авосей...
а в целом готов регулярно так подстригаться, с сохранением математики. тем более эта стезя уже разведана, времени потребует еще меньше) но свежих интересных вариантов пока нет.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 17:24
Reserve написав: Frant написав:
Вас постригли при будівництві, а Ви того навіть не зрозуміли.
та нет, не меня постригли, а я неаккуратно подощел к выбору обьекта, понадеялся на девелопера.
Не тільки постригли, а й побрили)))
Раз Вам комфортно - брийтесь там далі)))
Reserve написав: Frant написав:
Тим більше - бідній і неіндустріальній.
если это вы про Таиланд - то это не свосем так,
в принципе это стандартная ошибка, люди думают что Таиланд живет за счет туризма, все нищие и тд)
почитайте, в интернете много информации об экономике Таиланда. искренне хотелось бы такой уровень для Украины, хотя бы лет через 30...
Ради бога)))
Раз для Вас Таїланд - високорозвинута країна - не буду сперечатись)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 16 гру, 2019 17:27
Frant написав:
Ради бога)))
Раз для Вас Таїланд - високорозвинута країна - не буду сперечатись)))
вы немного перекручиваете. Но если вы имели ввиду экономику, то Таиланд страна не с развитой, а с развивающкйся экономикой. довольно бодро развивающейся
звр 220+ миилиардов дол.
баланс импорта экспорта 30 миллиардов дол в пользу Таиланда. это в кратце
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