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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 509510511512
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:22

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Мизантрóп написав:Акурт - педагог от Бога! Мы все у него учимся на форуме безвозмездно

від слова "дно"

ДНО, а, сер.

1. Ґрунтова поверхня під водою. Не вмирав душа наша, Не вмирає воля. І неситий не виоре На дні моря поле (Тарас Шевченко, I, 1951, 325); Тут було неглибоко, і ми попихали свої човники, упираючись веслами в дно (Олесь Досвітній, Вибр., 1959, 407);
// Нижня плоска частина улоговини на поверхні землі. На дні довгого яру блищать рядками ставочки в очеретах, в осоці, зеленіють левади (Нечуй-Левицький, II, 1956, 263); Спочатку у виритій ямі ми забивали в дно кілок (Олесь Донченко, V, 1957, 202).


Відмінки Однина Множина
Називний дно де́на
Родовий дна ден
Давальний дну де́нам
Знахідний дно де́на
Орудний дном де́нами
Місцевий на/у дні, дну на/у де́нах
Кличний дно де́на
* Але: два, три, чотири дна
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:24

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:Вас постригли при будівництві, а Ви того навіть не зрозуміли.


та нет, не меня постригли, а я неаккуратно подощел к выбору обьекта, понадеялся на девелопера, с которым много лет ни у кого не было проблем, а оказалось девелопер совсем не тот, права были переданы сторонней компании...это вопрос моих ошибок и авосей...
а в целом готов регулярно так подстригаться, с сохранением математики. тем более эта стезя уже разведана, времени потребует еще меньше) но свежих интересных вариантов пока нет.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:24

  Reserve написав:
  Frant написав:Вас постригли при будівництві, а Ви того навіть не зрозуміли.


та нет, не меня постригли, а я неаккуратно подощел к выбору обьекта, понадеялся на девелопера.

Не тільки постригли, а й побрили)))
Раз Вам комфортно - брийтесь там далі)))

  Reserve написав:
  Frant написав:Тим більше - бідній і неіндустріальній.

если это вы про Таиланд - то это не свосем так,
в принципе это стандартная ошибка, люди думают что Таиланд живет за счет туризма, все нищие и тд)

почитайте, в интернете много информации об экономике Таиланда. искренне хотелось бы такой уровень для Украины, хотя бы лет через 30...

Ради бога)))
Раз для Вас Таїланд - високорозвинута країна - не буду сперечатись)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:27

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:Ради бога)))
Раз для Вас Таїланд - високорозвинута країна - не буду сперечатись)))


вы немного перекручиваете. Но если вы имели ввиду экономику, то Таиланд страна не с развитой, а с развивающкйся экономикой. довольно бодро развивающейся
звр 220+ миилиардов дол.
баланс импорта экспорта 30 миллиардов дол в пользу Таиланда. это в кратце
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