від слова "дно"



ДНО, а, сер.



1. Ґрунтова поверхня під водою. Не вмирав душа наша, Не вмирає воля. І неситий не виоре На дні моря поле (Тарас Шевченко, I, 1951, 325); Тут було неглибоко, і ми попихали свої човники, упираючись веслами в дно (Олесь Досвітній, Вибр., 1959, 407);

// Нижня плоска частина улоговини на поверхні землі. На дні довгого яру блищать рядками ставочки в очеретах, в осоці, зеленіють левади (Нечуй-Левицький, II, 1956, 263); Спочатку у виритій ямі ми забивали в дно кілок (Олесь Донченко, V, 1957, 202).





Відмінки Однина Множина

Називний дно де́на

Родовий дна ден

Давальний дну де́нам

Знахідний дно де́на

Орудний дном де́нами

Місцевий на/у дні, дну на/у де́нах

Кличний дно де́на

