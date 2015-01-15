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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 510511512513>
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:24

  Reserve написав:
  Frant написав:Вас постригли при будівництві, а Ви того навіть не зрозуміли.


та нет, не меня постригли, а я неаккуратно подощел к выбору обьекта, понадеялся на девелопера.

Не тільки постригли, а й побрили)))
Раз Вам комфортно - брийтесь там далі)))

  Reserve написав:
  Frant написав:Тим більше - бідній і неіндустріальній.

если это вы про Таиланд - то это не свосем так,
в принципе это стандартная ошибка, люди думают что Таиланд живет за счет туризма, все нищие и тд)

почитайте, в интернете много информации об экономике Таиланда. искренне хотелось бы такой уровень для Украины, хотя бы лет через 30...

Ради бога)))
Раз для Вас Таїланд - високорозвинута країна - не буду сперечатись)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:27

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:Ради бога)))
Раз для Вас Таїланд - високорозвинута країна - не буду сперечатись)))


вы немного перекручиваете. Но если вы имели ввиду экономику, то Таиланд страна не с развитой, а с развивающкйся экономикой. довольно бодро развивающейся
звр 220+ миллиардов дол.
общий обьем экспорта в год 250+ миллиардов дол
баланс импорта экспорта 30 миллиардов дол в пользу Таиланда.
это в кратце
Востаннє редагувалось Reserve в Пон 16 гру, 2019 17:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:40

  Reserve написав:
  Frant написав:Ким може працювати пересічний українець в Таїланді?


извиняюсь. я не заметил ключевого момента в вопросе.
отвечаю - пересичный - никем


Як і в Туреччині)))

Несерйозно - їхати на заробки в Таїланд.
Вчити , крім англійської, ще й тайську.
Бути чужим до смерті.

Мабуть, Таїланд подобається тим, хто хоче екзотики.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:42

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

від валютчиків вашому столу
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4818550#p4818550

  lrs7719 написав:Интересно.

Bank of America назвал лучшие и худшие активы последних 10 лет

Лучшие суверенные облигации: США (инвестиция в $1 доллар, сделанная в 2010 году, сегодня стоит $2.08);
Худшие суверенные облигации: Турция (инвестиция в $1 доллар, сделанная в 2010 году, сегодня стоит $0.61);
И в то же время:
Долговые активы с отрицательной доходностью: $0 в 2010 году против $17 трлн на пике 2019 года;
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:43

Frant

если честно - не совсем понятна логика вопроса. вы думаете в мире есть какоето место, куда можно приехать пересичному, ничего не учить и зарабатывать много денег и жить в комфорте?
Reserve
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 17:44

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:Мабуть, Таїланд подобається тим, хто хоче екзотики.


это да. когда ехал, очень нравилась "экзотика". сейчас уже не нравится совсем)
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 18:20

  Reserve написав:Frant

если честно - не совсем понятна логика вопроса. вы думаете в мире есть какоето место, куда можно приехать пересичному, ничего не учить и зарабатывать много денег и жить в комфорте?

Безумовно.
Таких місць - повно!
Всі країни "золотого міліарда".
"Нічого не вчити" - то ви самі придумали)))

Звісно, що імігрант повинен знати місцеву мову. Найкращий варіант - англомовні країни.

Вчити дві мови - то вже перебор.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 18:31

  Reserve написав:прошу всех извинить за опечатки и ошибки. все таки пишу на русском достаточно редко и обычно краткосложными предложениями)

Очень хороший кейс. Особенно покупка на фирму убирающая НДС в любой стране мира. Желаю успехов, было очень классно прочитать :)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 18:37

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:Вчити дві мови - то вже перебор.
Esperanto - Лазарь Маркович старался для нас
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 18:42

  akurt написав:Отлично!
Пока у вас перерыв.

Цікаві питання до Квесторе_поверніться

Чи готові ви особисто морально та матеріально платити в Таїланді - із виручки від здачі - податок на нерухомість, яка здається в оренду - в розмірі 12,5% від вартості квартири в 120 000 - 220 000 доларів США?
Підкреслюю: не від виручки, і не від прибутку, а 12,5% від оціночної вартості житла.
Це в рік.

Це занадто...з доходу від аренди...мабуть.
Так і в нас в Україні 18% слід платити...а хто платить?
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