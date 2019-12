Додано: Пон 16 гру, 2019 17:42



https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4818550#p4818550



lrs7719 написав: Интересно.



Bank of America назвал лучшие и худшие активы последних 10 лет



Лучшие суверенные облигации: США (инвестиция в $1 доллар, сделанная в 2010 году, сегодня стоит $2.08);

Худшие суверенные облигации: Турция (инвестиция в $1 доллар, сделанная в 2010 году, сегодня стоит $0.61);

И в то же время:

Долговые активы с отрицательной доходностью: $0 в 2010 году против $17 трлн на пике 2019 года; Интересно.Bank of America назвал лучшие и худшие активы последних 10 летЛучшие суверенные облигации: США (инвестиция в $1 доллар, сделанная в 2010 году, сегодня стоит $2.08);(инвестиция в $1 доллар, сделанная в 2010 году, сегодня стоит $0.61);И в то же время:Долговые активы с отрицательной доходностью: $0 в 2010 году против $17 трлн на пике 2019 года; від валютчиків вашому столу

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/