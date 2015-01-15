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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 16 гру, 2019 17:24
Reserve написав: Frant написав:
Вас постригли при будівництві, а Ви того навіть не зрозуміли.
та нет, не меня постригли, а я неаккуратно подощел к выбору обьекта, понадеялся на девелопера.
Не тільки постригли, а й побрили)))
Раз Вам комфортно - брийтесь там далі)))
Reserve написав: Frant написав:
Тим більше - бідній і неіндустріальній.
если это вы про Таиланд - то это не свосем так,
в принципе это стандартная ошибка, люди думают что Таиланд живет за счет туризма, все нищие и тд)
почитайте, в интернете много информации об экономике Таиланда. искренне хотелось бы такой уровень для Украины, хотя бы лет через 30...
Ради бога)))
Раз для Вас Таїланд - високорозвинута країна - не буду сперечатись)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 16 гру, 2019 17:27
Frant написав:
Ради бога)))
Раз для Вас Таїланд - високорозвинута країна - не буду сперечатись)))
вы немного перекручиваете. Но если вы имели ввиду экономику, то Таиланд страна не с развитой, а с развивающкйся экономикой. довольно бодро развивающейся
звр 220+ миллиардов дол.
общий обьем экспорта в год 250+ миллиардов дол
баланс импорта экспорта 30 миллиардов дол в пользу Таиланда.
это в кратце
Востаннє редагувалось Reserve
в Пон 16 гру, 2019 17:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 17:40
Reserve написав: Frant написав:
Ким може працювати пересічний українець в Таїланді?
извиняюсь. я не заметил ключевого момента в вопросе.
отвечаю - пересичный - никем
Як і в Туреччині)))
Несерйозно - їхати на заробки в Таїланд.
Вчити , крім англійської, ще й тайську.
Бути чужим до смерті.
Мабуть, Таїланд подобається тим, хто хоче екзотики.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 17:42
від валютчиків вашому столу https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4818550#p4818550
lrs7719 написав:
Интересно.
Bank of America назвал лучшие и худшие активы последних 10 лет
Лучшие суверенные облигации: США (инвестиция в $1 доллар, сделанная в 2010 году, сегодня стоит $2.08);Худшие суверенные облигации: Турция
(инвестиция в $1 доллар, сделанная в 2010 году, сегодня стоит $0.61);
И в то же время:
Долговые активы с отрицательной доходностью: $0 в 2010 году против $17 трлн на пике 2019 года;
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Пон 16 гру, 2019 17:43
Frant
если честно - не совсем понятна логика вопроса. вы думаете в мире есть какоето место, куда можно приехать пересичному, ничего не учить и зарабатывать много денег и жить в комфорте?
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Додано: Пон 16 гру, 2019 17:44
Frant написав:
Мабуть, Таїланд подобається тим, хто хоче екзотики.
это да. когда ехал, очень нравилась "экзотика". сейчас уже не нравится совсем)
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Додано: Пон 16 гру, 2019 18:20
Reserve написав:Frant
если честно - не совсем понятна логика вопроса. вы думаете в мире есть какоето место, куда можно приехать пересичному, ничего не учить и зарабатывать много денег и жить в комфорте?
Безумовно.
Таких місць - повно!
Всі країни "золотого міліарда".
"Нічого не вчити" - то ви самі придумали)))
Звісно, що імігрант повинен знати місцеву мову. Найкращий варіант - англомовні країни.
Вчити дві мови - то вже перебор.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 18:37
Frant написав:
Вчити дві мови - то вже перебор.
Esperanto - Лазарь Маркович старался для нас
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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Додано: Пон 16 гру, 2019 18:42
akurt написав:
Отлично!
Пока у вас перерыв.
Цікаві питання до Квесторе_поверніться
Чи готові ви особисто морально та матеріально платити в Таїланді - із виручки від здачі - податок на нерухомість, яка здається в оренду
- в розмірі 12,5% від вартості квартири в 120 000 - 220 000 доларів США?
Підкреслюю: не від виручки, і не від прибутку, а 12,5% від оціночної вартості житла.
Це в рік.
Це занадто...з доходу від аренди...мабуть.
Так і в нас в Україні 18% слід платити...а хто платить?
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