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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 16 гру, 2019 19:18
Ви не повірете, пане Квестор_поверніться, але є країни, де громадяни платять податки до копійки.
Хто не платить - тюрма.
Наприклад, на кордоні Таїланда із Камбоджою. Туреччини - із Сірією. Клімат гарний. Не знаю, як там сьогодні на кордоні із Сирією, а в Анталії сьогодні вдень в тіні +22. На морі не був - казали люди, що вода теж +22...
Проїзджав неодноразово повз тюрми в США - виглядають привабливо. Там теж сидять.
В цьому сенсі Україна - просто чудовий БЕЗподатковий рай.
Он пан flyman сьогодні згадав слово "дно" - навіть на півсторінки форуму абетку розмістив, то справжньє "дно" в нього було саме із податками:
- дивіться: він вдало злив у 2008 році наявні бакси по 4,80, очікуючи "дно" на 3,00 (так по телевізії мудрі люде казали).
- оговтався у 2013 - але вже було пізно - за виручені гривні відкупився, втративши в 1,5 рази.
- далі пішов на нове "дно": вклався в чудові банки типу Дельта, ВАБ, ФІ; купився на відсотки 9,5 по ойро, 11-12 по долару та 25-27 по гривні - але "дно" вже чекало: із звиклих відсотків по депозиту в 6 000 гривень на місяць прийшлося платити 1200 гривень податку на прибуток від депозиту... Тай банки ті скоро були визнані нерплатежоспроможними і пішли на "дно"...
- здавалося б все добре - наскирдував в ойро десь 7 000, в доларах десь 16 000, ну і в гривні десь 140 000 було. Разом непогано: мав десь 40 000 улюблених українцями доларів...
Але тут відразу два "дно" настало: ойро тоді було 1,33, а стало 1,10. Дно.
- Ще одне "дно" було вдома - все ж таки в 21-му сторіччі жити в квартирі площею 45 квадратів на Харківський в Києві - то ну зовсім не добре. Спрогнозував шалені поступлення в бюджет від економіки Донецької та Луганської областей (кінець літа 2014) - і знову пішов на "дно": квартиру "попитсот" в Києві купити не встиг...
Тепер вивчає нове "дно" - облігації Туреччини... Дуже вони його турбують... Хвилюється, щоби вони були "хороші")))
Як сказано мудро в розміщеній ним вище абетці:
"Дно" в певних людей буває: два, три, і навіть чотири "дна"...
Та й більше...
Тоді люди є на (Місцевий відмінок): на/у "дні", "дну" на/у "де́нах"...
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
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akurt
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Додано: Пон 16 гру, 2019 19:50
akurt написав:
Ви не повірете, пане Квестор_поверніться
, але є країни, де громадяни платять податки до копійки.
Хто не платить - тюрма.
Наприклад, на кордоні Таїланда із Камбоджою. Туреччини - із Сірією. Клімат гарний. Не знаю, як там сьогодні на кордоні із Сирією, а в Анталії сьогодні вдень в тіні +22
. На морі не був - казали люди, що вода теж +22...
Проїзджав неодноразово повз тюрми в США - виглядають привабливо. Там теж сидять.
В цьому сенсі Україна - просто чудовий БЕЗподатковий рай.
Он пан flyman
сьогодні згадав слово "дно
" - навіть на півсторінки форуму абетку розмістив, то справжньє "дно" в нього було саме із податками:
- дивіться: він вдало злив у 2008 році наявні бакси по 4,80, очікуючи "дно
" на 3,00 (так по телевізії мудрі люде казали
).
- оговтався у 2013 - але вже було пізно - за виручені гривні відкупився, втративши в 1,5 рази.
- далі пішов на нове "дно
": вклався в чудові банки типу Дельта, ВАБ, ФІ; купився на відсотки 9,5 по ойро, 11-12 по долару та 25-27 по гривні - але "дно
" вже чекало: із звиклих відсотків по депозиту в 6 000 гривень на місяць прийшлося платити 1200 гривень податку на прибуток від депозиту... Тай банки ті скоро були визнані нерплатежоспроможними і пішли на "дно
"...
- здавалося б все добре - наскирдував в ойро десь 7 000, в доларах десь 16 000, ну і в гривні десь 140 000 було. Разом непогано: мав десь 40 000 улюблених українцями доларів...
Але тут відразу два "дно
" настало: ойро тоді було 1,33, а стало 1,10. Дно
.
- Ще одне "дно
" було вдома - все ж таки в 21-му сторіччі жити в квартирі площею 45 квадратів на Харківський в Києві - то ну зовсім не добре. Спрогнозував шалені поступлення в бюджет від економіки Донецької та Луганської областей (кінець літа 2014) - і знову пішов на "дно": квартиру "попитсот
" в Києві купити не встиг...
Тепер вивчає нове "дно
" - облігації Туреччини... Дуже вони його турбують... Хвилюється, щоби вони були "хороші")))
Як сказно мудро в розміщеній ним вище абетці:
"Дно
" в певних людей буває: два, три, і навіть чотири "дна
"...
Та й більше...
Пан акурт захоплюється фантазіями ( і тут Остапа понесло ..)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Пон 16 гру, 2019 19:51
Не бійтеся правди - не опуститеся на "дно"...
Пам"ятаю ви з Харківської ходили на Позняки пішки із економії та заради спорту - 10 000 кроків на день - щось таки купили, чи чекаєте "дно"?
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
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akurt
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