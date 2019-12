Додано: Пон 16 гру, 2019 19:50

akurt написав: Ви не повірете, пане Квестор_поверніться, але є країни, де громадяни платять податки до копійки.

Хто не платить - тюрма.

Наприклад, на кордоні Таїланда із Камбоджою. Туреччини - із Сірією. Клімат гарний. Не знаю, як там сьогодні на кордоні із Сирією, а в Анталії сьогодні вдень в тіні +22. На морі не був - казали люди, що вода теж +22...

Проїзджав неодноразово повз тюрми в США - виглядають привабливо. Там теж сидять.

В цьому сенсі Україна - просто чудовий БЕЗподатковий рай.



Он пан flyman сьогодні згадав слово "дно" - навіть на півсторінки форуму абетку розмістив, то справжньє "дно" в нього було саме із податками:

- дивіться: він вдало злив у 2008 році наявні бакси по 4,80, очікуючи "дно" на 3,00 ( так по телевізії мудрі люде казали ).

- оговтався у 2013 - але вже було пізно - за виручені гривні відкупився, втративши в 1,5 рази.

- далі пішов на нове "дно": вклався в чудові банки типу Дельта, ВАБ, ФІ; купився на відсотки 9,5 по ойро, 11-12 по долару та 25-27 по гривні - але "дно" вже чекало: із звиклих відсотків по депозиту в 6 000 гривень на місяць прийшлося платити 1200 гривень податку на прибуток від депозиту... Тай банки ті скоро були визнані нерплатежоспроможними і пішли на "дно"...

- здавалося б все добре - наскирдував в ойро десь 7 000, в доларах десь 16 000, ну і в гривні десь 140 000 було. Разом непогано: мав десь 40 000 улюблених українцями доларів...



Але тут відразу два "дно" настало: ойро тоді було 1,33, а стало 1,10. Дно.

- Ще одне "дно" було вдома - все ж таки в 21-му сторіччі жити в квартирі площею 45 квадратів на Харківський в Києві - то ну зовсім не добре. Спрогнозував шалені поступлення в бюджет від економіки Донецької та Луганської областей (кінець літа 2014) - і знову пішов на "дно": квартиру "попитсот" в Києві купити не встиг...

Тепер вивчає нове "дно" - облігації Туреччини... Дуже вони його турбують... Хвилюється, щоби вони були "хороші")))

Як сказно мудро в розміщеній ним вище абетці:

"Дно" в певних людей буває: два, три, і навіть чотири "дна"...

Пан акурт захоплюється фантазіями ( і тут Остапа понесло ..) Пан акурт захоплюється фантазіями ( і тут Остапа понесло ..)

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

