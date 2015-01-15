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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 517518519520
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:45

  Квесторе_поверніться написав:
  Frant написав:До речі, пан Акурт отримує субсидії на свої орендні квартири. Він писав про це на львівському форумі

Там прописані імяреки які мають субсидію...мабуть.
Але це лише здогадки.
Ну і посередництво або допомога в придбанні метрів в Анталії також віддячується...мабуть.
Але це лише здогадки.
Так багато хто схемить і багато в чому.

Ці мої здогадки і припущення не грунтуються на реальних фактах, тому приношу свої щирі вибачення пану Акурту. З повідомлень на форумі можу зробити висновок, шо
ПАН АКУРТ НІЧОГО НЕ ЗДАЄ У ЛЬВОВІ, НЕ ОТРИМУЄ СУБСИДІЮ І НЕ МАЄ ДИВІДЕНДІВ З ПРОДАЖУ НЕРУХОМОСТІ В ТУРЕЧЧИНІ.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:03

Колего, Ви неуважно читали архіви львівського форуму по здачі нерухомості в оренду. Якщо самі не знайдете потрібної інформації, я допоможу.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:49

Діджиталізація

Рекомендую задля фактів чудовий сервіс https://kap.minjust.gov.ua/services?pro ... ertype=all пошук за даними фізособи .
20 грн. запит
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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