Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Frant написав:До речі, пан Акурт отримує субсидії на свої орендні квартири. Він писав про це на львівському форумі
Там прописані імяреки які мають субсидію...мабуть. Але це лише здогадки. Ну і посередництво або допомога в придбанні метрів в Анталії також віддячується...мабуть. Але це лише здогадки. Так багато хто схемить і багато в чому.
Ці мої здогадки і припущення не грунтуються на реальних фактах, тому приношу свої щирі вибачення пану Акурту. З повідомлень на форумі можу зробити висновок, шо ПАН АКУРТ НІЧОГО НЕ ЗДАЄ У ЛЬВОВІ, НЕ ОТРИМУЄ СУБСИДІЮ І НЕ МАЄ ДИВІДЕНДІВ З ПРОДАЖУ НЕРУХОМОСТІ В ТУРЕЧЧИНІ.
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