Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:До речі, пан Акурт отримує субсидії на свої орендні квартири. Він писав про це на львівському форумі
Там прописані імяреки які мають субсидію...мабуть. Але це лише здогадки. Ну і посередництво або допомога в придбанні метрів в Анталії також віддячується...мабуть. Але це лише здогадки. Так багато хто схемить і багато в чому.
Ці мої здогадки і припущення не грунтуються на реальних фактах, тому приношу свої щирі вибачення пану Акурту. З повідомлень на форумі можу зробити висновок, шо ПАН АКУРТ НІЧОГО НЕ ЗДАЄ У ЛЬВОВІ, НЕ ОТРИМУЄ СУБСИДІЮ І НЕ МАЄ ДИВІДЕНДІВ З ПРОДАЖУ НЕРУХОМОСТІ В ТУРЕЧЧИНІ.
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В мене враження, що у панів весь час "месячные"... Щось з тим робіть, панове... може якісь таблетки.... Може, трохи грілку прикласти до мозку... Про всяк випадок для тих, хто продовжує копирсатися у моїх трусах: сьогодні і зараз темносині у полоску... Душ приймав зранку. Какав десь об 11-00... Підтирався білим туалетним папіром. Панчохи вже пахуть, бо багато ходив: сірі із смужками білими. За запитом даю нюхати панчохи. Також і туалетний папір даю пожувати - але треба попереджати, бо змив в унітазі.
Прошу модераторів не видаляти це повідомлення - оскільки не видаляєте оце вище від психічно хворих істот...
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt написав:- действительно, за февраль и март все субсиданты получили/получают в эти дни субсидию наличными - на счета через пенсии или наличкой. - там, где её получили арендодатели (арендатор об этом и не подозревает), - там арендодатель, получив/получая арендную плату+коммуналь от арендатора, добростовестно оплатил/оплачиваетвэтидни 100% коммунальных платежей - зачем же подставлять арендатора? Арендатор - как и курочка, которая несет золотые яйца - должен нести эти золотые яйца комфортно и дальше.
Это вообще законно?
Я впевнений, що пан Акурт чесно і добросовісно дасть нам відповідь.
До речі, в Туреччині - як держава реагує на ухилення деяких хитрожопів на оплату податків? Чи можливо таке в принципі?
Прошу дописувачів бути чесними, ввічливими і поважати один одного!
Востаннє редагувалось Frant в Нед 29 гру, 2019 08:23, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців