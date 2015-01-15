Додано: Суб 28 гру, 2019 19:30

В мене враження, що у панів весь час "месячные"...

Щось з тим робіть, панове... може якісь таблетки....

Може, трохи грілку прикласти до мозку...

Про всяк випадок для тих, хто продовжує копирсатися у моїх трусах: сьогодні і зараз темносині у полоску...

Душ приймав зранку.

Какав десь об 11-00... Підтирався білим туалетним папіром.

Панчохи вже пахуть, бо багато ходив: сірі із смужками білими.

За запитом даю нюхати панчохи.

Також і туалетний папір даю пожувати - але треба попереджати, бо змив в унітазі.



Прошу модераторів не видаляти це повідомлення - оскільки не видаляєте оце вище від психічно хворих істот...

Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.