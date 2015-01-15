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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 518519520521>
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:45

  Квесторе_поверніться написав:
  Frant написав:До речі, пан Акурт отримує субсидії на свої орендні квартири. Він писав про це на львівському форумі

Там прописані імяреки які мають субсидію...мабуть.
Але це лише здогадки.
Ну і посередництво або допомога в придбанні метрів в Анталії також віддячується...мабуть.
Але це лише здогадки.
Так багато хто схемить і багато в чому.

Ці мої здогадки і припущення не грунтуються на реальних фактах, тому приношу свої щирі вибачення пану Акурту. З повідомлень на форумі можу зробити висновок, шо
ПАН АКУРТ НІЧОГО НЕ ЗДАЄ У ЛЬВОВІ, НЕ ОТРИМУЄ СУБСИДІЮ І НЕ МАЄ ДИВІДЕНДІВ З ПРОДАЖУ НЕРУХОМОСТІ В ТУРЕЧЧИНІ.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:03

Колего, Ви неуважно читали архіви львівського форуму по здачі нерухомості в оренду. Якщо самі не знайдете потрібної інформації, я допоможу.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:49

Діджиталізація

Рекомендую задля фактів чудовий сервіс https://kap.minjust.gov.ua/services?pro ... ertype=all пошук за даними фізособи .
20 грн. запит
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 01:48

  Мизантрóп написав:Рекомендую задля фактів чудовий сервіс https://kap.minjust.gov.ua/services?pro ... ertype=all пошук за даними фізособи .
20 грн. запит

А если физ особо резидент ЕС, как акурт, то как они дружат с GDPR?
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 09:01

  Мизантрóп написав:Рекомендую задля фактів чудовий сервіс https://kap.minjust.gov.ua/services?pro ... ertype=all пошук за даними фізособи .
20 грн. запит

Тобто можна перевірити кількість квартир, зареєстрованих на "небізнесмена" Віктора Семеновича?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 11:28

  Frant написав:
  Мизантрóп написав:Рекомендую задля фактів чудовий сервіс https://kap.minjust.gov.ua/services?pro ... ertype=all пошук за даними фізособи .
20 грн. запит

Тобто можна перевірити кількість квартир, зареєстрованих на "небізнесмена" Віктора Семеновича?

Будь-кого, тре знати ПІБ,код та мати ЕЦП та 20 грн.,в мене нема таких грошей,дорого :D
ПІБ та код Вашого знайомого Вам відомі :wink:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:10

Я впевнений, що Віктор Семенович самостійно нам розкаже про свої здобутки. Він любить хвалитись.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 19:30

В мене враження, що у панів весь час "месячные"...
Щось з тим робіть, панове... може якісь таблетки....
Може, трохи грілку прикласти до мозку...
Про всяк випадок для тих, хто продовжує копирсатися у моїх трусах: сьогодні і зараз темносині у полоску...
Душ приймав зранку.
Какав десь об 11-00... Підтирався білим туалетним папіром.
Панчохи вже пахуть, бо багато ходив: сірі із смужками білими.
За запитом даю нюхати панчохи.
Також і туалетний папір даю пожувати - але треба попереджати, бо змив в унітазі.

Прошу модераторів не видаляти це повідомлення - оскільки не видаляєте оце вище від психічно хворих істот...
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 07:27

  Понаехал написав:
  Frant написав:Ось, знайшов:

  akurt написав:- действительно, за февраль и март все субсиданты получили/получают в эти дни субсидию наличными - на счета через пенсии или наличкой.
- там, где её получили арендодатели (арендатор об этом и не подозревает), - там арендодатель, получив/получая арендную плату+коммуналь от арендатора, добростовестно оплатил/оплачиваетвэтидни 100% коммунальных платежей - зачем же подставлять арендатора? Арендатор - как и курочка, которая несет золотые яйца - должен нести эти золотые яйца комфортно и дальше.

Это вообще законно? :shock:

Я впевнений, що пан Акурт чесно і добросовісно дасть нам відповідь.

До речі, в Туреччині - як держава реагує на ухилення деяких хитрожопів від оплати податків? Чи можливо таке в принципі?

Прошу дописувачів бути чесними, ввічливими і поважати один одного!
Востаннє редагувалось Frant в Нед 29 гру, 2019 10:35, всього редагувалось 3 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 12:44

  Понаехал написав:
  Frant написав:Я впевнений, що пан Акурт чесно і добросовісно дасть нам відповідь.

До речі, в Туреччині - як держава реагує на ухилення деяких хитрожопів на оплату податків? Чи можливо таке в принципі?

Он будет отмалчиваться, рассказывая про кефир и как обдристался из-за непереносимости лактозы :|

Щось притих, мабуть турецькі депозити працюють в мінус, та % показують опівнашосту в Приваті.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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