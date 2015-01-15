Він на львівській орендній гілці стільки написав, що можна книжку видати.
Стільки пихи, нарцисизму, заздрощів і самохизування - я ні в кого не бачив!
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Додано: Нед 29 гру, 2019 12:55
Він на львівській орендній гілці стільки написав, що можна книжку видати.
Стільки пихи, нарцисизму, заздрощів і самохизування - я ні в кого не бачив!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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