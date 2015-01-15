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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 518519520521
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 12:55

  Мизантрóп написав:Frant навіщо? Чим більше пише- тим більше документуємо для нащадків так би мовити))

Він на львівській орендній гілці стільки написав, що можна книжку видати.
Стільки пихи, нарцисизму, заздрощів і самохизування - я ні в кого не бачив!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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